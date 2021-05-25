Pilot sevgilisinden ayrılan Tuğba Ekinci, nispet yapar gibi dekolteli pozlarını paylaştı

Şarkıcı Tuğba Ekinci, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamayla pilot sevgilisi Berk Fenercioğlu ile ilişkilerini bittiğini duyurmuştu. Ekinci ayrılık açıklamasının ardından nispet yapar gibi sosyal medya hesabından cesur pozlarını paylaştı.

Sosyal medyayı aktif kullanan Tuğba Ekinci, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Sevgili yol arkadaşımla yollarımızı ayırmayı tercih ettik. Bu konu hakkında başka bir şey yok söyleyebileceğim" açıklamalarında bulunarak Fenercioğlu ile ayrıklarını duyurmuştu. Ekinci'den bu ayrılığın ardından yeni bir hamle geldi.

GÖĞÜS DEKOLTELİ POZLARINI PAYLAŞTI

Ekinci ayrılık açıklamasının ardından nispet yapar gibi cesur pozlarını paylaştı. Hayranlarına bikinili ve derin göğüs dekolteli pozlarını sunan Ekinci'nin fit görüntüsüne beğeni yağdı.

İşte Tuğba Ekinci'nin cesur pozları...