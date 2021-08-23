Pilav Üstü Aşk filmi oyuncuları kim? Pilav Üstü Aşk konusu, oyuncuları ve Pilav Üstü Aşk özeti!

Sinemaseverlerin beğenisini toplayan Pilav Üstü Aşk filmi televizyon ekranlarında da izleyicilerin beğenisini topluyor. İzleyicilerin merak ettiği Pilav Üstü Aşk konusu, özeti ve Pilav Üstü Aşk oyuncaları gibi konuları mercek altına alıyoruz. Pilav Üstü Aşk filminin detayları…

İzleyenleri ekrana bağlayan Pilav Üstü Aşk filmi, beyaz perdeden sonra televizyon ekranlarında izleyici ile buluşuyor. Pilav Üstü Aşk filmini izleyecek olanların merak ettiği Pilav Üstü Aşk konusu nedir, Pilav Üstü Aşk oyuncuları kimler ve Pilav Üstü Aşk özeti gibi konuları inceliyoruz.

PİLAV ÜSTÜ AŞK FİLMİ KONUSU NEDİR?

Elvan Kaşıkçızade, ünlü bir restoran zincirinin tek varisidir. Rıdvan Merinos ise yaptığı pilavla İstanbul gece tayfasının ve taksicilerin vazgeçilmezidir. Elvan ve Rıdvan'ın yolu aynı amaç doğrultusunda kesişir ve ikili kendilerini beklenmedik durumların içinde bulur.

PİLAV ÜSTÜ AŞK FİLMİ OYUNCULARI VE KADROSU

Yönetmen: Bülent Terzioğlu

Oyuncular: Hande Katipoğlu, Ferit Aktuğ, Ayhan Taş, Yıldız Asyalı, Tayfun Sav

Tür: Romantik

Yapım Yılı: 2021

Vizyon Tarihi : Belirsiz Haberler.com sizler için en doğru bilgileri araştırıyor. Doğru kaynak için doğru yerdesiniz.

Senaryo: Kamuran Süner