Pilav tezgâhına el konulan seyyar satıcı zabıta ekiplerine tüp fırlattı
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Pilav tezgâhına el konulan seyyar satıcı zabıta ekiplerine tüp fırlattı

08.01.2021 09:22 | Son Güncelleme: 08.01.2021 10:33

Büyükçekmece E-5 bağlantı yolu üzerinde pilav satan seyyar satıcı, tezgahına el koyan İBB zabıta ekiplerine tüp fırlattı.

Büyükçekmece E-5 bağlantı yolu üzerinde pilav satan seyyar satıcı, tezgahına el koyan İBB zabıta ekiplerine tüp fırlattı. Ortalığın savaş alanına döndüğü kavga bir vatandaşın cep telefonuna saniye saniye yansıdı.

Olay, dün öğle saatlerinde Büyükçekmece E-5 bağlantı yolu mevkiinde meydana geldi. İstanbul Büyükşehir Belediyesine bağlı zabıta ekipleri, yol kenarında izinsiz pilav satan bir seyyar satıcının aracına el koymak istedi. Duruma tepki gösteren seyyar satıcı, zabıta ekipleriyle tartıştı. Olay zabıta ekiplerinin arabaya el koymasıyla büyüyerek kavgaya dönüştü. Bu sırada seyyar satıcının malzemeleri yere dökülerek etrafa saçıldı.

"Seyyar satıcıdan tüplü savunma"

Zabıta ekipleri seyyar arabayı kendi araçlarına yükleyerek olay yerinden ayrılmaya çalıştığı sırada tartışma tekrardan alevlendi. Yaşananları kendine yediremeyen seyyar satıcı, pilav tezgahından geriye kalan tüpü, olay yerinden ayrılan zabıta ekiplerinin arabasına fırlattı. Yaşanan anlar ise çevredeki bir vatandaşın cep telefonuna böyle yansıdı. - İSTANBUL

Pilav tezgâhına el konulan seyyar satıcı zabıta ekiplerine tüp fırlattı
Pilav tezgâhına el konulan seyyar satıcı zabıta ekiplerine tüp fırlattı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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