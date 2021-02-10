Piknik tüpünün fiyatını beğenmeyen saldırganın marketçiyi darbettiği anlar kamerada
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Piknik tüpünün fiyatını beğenmeyen saldırganın marketçiyi darbettiği anlar kamerada

10.02.2021 09:57 | Son Güncelleme: 10.02.2021 15:10

İstanbul Kağıthane'de satın almak istediği tüpün fiyatını yüksek bulan bir şahıs, tartıştığı market sahibine saldırdı. Tekme ve yumruklu saldırı güvenlik kamerasına anbean yansıdı. Kaçan saldırgan ekipler tarafından kıskıvrak yakalandı.

Dün saat 11.45 sıralarında Kağıthane Talatpaşa Mahallesi'nde meydana gelen olayda, edinilen bilgiye göre sokak üzerinde bulunan bir markete giren Fatih Ö., piknik tüpü satın almak istediğini söyledi. İş yeri sahibinin söylediği fiyatı yüksek bulan şahıs, tartıştıktan sonra Osman M.'yi tekme ve yumruklarla darbetti.

SALDIRI ANI KAMERADA

Ardından iş yeri sahibine bıçak göstererek tehdit eden şahıs kasadan bir miktar da para aldıktan sonra kayıplara karıştı. Yaşananlar ise güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, içeriye giren şahıs marketçiyle tartışıyor. Şahıs sonrasında tekme ve tokatlarla darbediyor. Ardından çıkıyor. Bir süre sonra tekrar geri geliyor. Markette arbede yaşanıyor.

BİR SAAT İÇİNDE YAKALANDI

Olayın ardından ihbar üzerine çalışma başlatan Kağıthane İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, market sahibi Osman M.'nin ifadesine başvurarak güvenlik kamera görüntülerini incelemeye aldı. Yapılan incelemeler sonucunda iş yeri sahibi Osman M.'ye saldırdığı saptanan şüphelinin elinde bıçak olmadığı tespit edildi. Öte yandan çalışmalara devam eden Kağıthane polisi, eşkalini belirledikleri şahsı 1 saat içinde kıskıvrak yakaladı.

SUÇ MAKİNESİ ÇIKTI

Gözaltına alınan Fatih Ö.'nün emniyette 'uyuşturucu madde ticareti', 'uyuşturucu madde kullanmak', 'motosiklet hırsızlığı', 'tehdit', 'kasten yaralama' ve 'yağma' başta olmak üzere birçok farklı suçtan toplamda 26 adet kaydı olduğu ortaya çıktı. Çağlayan Polis Merkezi Amirliğine götürülen şüpheli, ifadesinin alınması ve adli işlemlerinin yapılmasının ardından adliyeye sevk edildi.

Piknik tüpünün fiyatını beğenmeyen saldırganın marketçiyi darbettiği anlar kamerada

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları (7)
ESNAFLARIMIZ ZOR SÜREÇTEN GEÇİYOR OLMADI: Zeytinyağına senmisin zam yapan hı ayçeçicek yağına senmisin zam yapan verecen odunu verecen odunu böyle olmaz tepki hamsi 40 lira 30 lira verecen odunu tüm esnaflar sıra dayağından geçirilsin olurmu böyle tabiki olmaz. Saldırgan kişiliğe sahip insanlarda psikolojik sorunlar veya aşırı kaydı vardır yetkili birimlerde serbestte olması düşündürücü belkide tedavi ile aşılır bu nitelikte sorunlar salgın işlerin durgunlaşması esnaflarımızda sorunlarla boğuşuyor bütçene göre adım atarsın.
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GECE BEKÇİSİ: Gezi zekalı, işine gelmiyorsa işine gelen yere bak. Darp ne?
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...: psikolojisi bozuk insanların ülkesi
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