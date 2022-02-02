Pigme ne demek? Pigme TDK anlamı nedir? Pigme nedir? Pigmeler kimlerdir?

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PİGME NE DEMEK?

Pigme, Afrika'da yaşayan, cüce denecek denli kısa boylu zenci soyundan olan kimse demektir.

Orta Afrika'nın ilk sakinlerinden biri olarak kabul edilen Pigmalar, günümüzde Papua Yeni Gine ve Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde de yaşayan ve genelde 1.5 metreyi aşmayan boylarıyla hatırlanan yerli bir kabiledir. Boylarının kısa olma sebebi, büyüme hormonlarının yeterli salgılanmasına rağmen, vücut hücrelerinde bu hormonu tanıyan reseptörlerin eksik olmasıdır.

Papua Yeni Gine, Güneybatı Büyük Okyanus'ta, Avustralya kıtasının kuzeyinde ve ekvatorun güneyinde, 0°-10° güney enlemleri ve 130°-150° doğu boylamları arasında, Yeni Gine Adasının doğu yarısı, Bismarck Takımadası ve birçok bitişik ada gruplarını içine alan bağımsız bir ülkedir. Batısında Endonezya, güneyinde Avustralya bulunur.

Bölgede yaşayan ilk insanların kimler olduğu hakkında bilgiler kesin değildir. Bu adalar topluluğunda hayatın 10.000 yıl evvel başladığı kabul edilir. Arkeolojistlerin çalışmalarına ve elde edilen târihî kayıtlara göre bölgenin bilinen ilk insanları kuzeyden gelen Malenezyalılar ile Papua yerli dilini kullanan ada yerlileridir. Daha sonra Asya ve Endonezya'dan göçler yapılmıştır.

Ülkede yerli nüfusu olarak üç ana grup vardır; güney ve iç bölgelerde Papuanlar, kuzey ve doğuda Malenezyalılar ve batı bölgelerde Pigmeler. Bunların dışında ayrıca Avustralyalılar, Polinezyalılar ve bir miktar da Çinliler mevcuttur. Yerlilerin çoğunluğu siyah derilidir. Bunlardan deri renkleri sarı ile siyah arasında değişebilen, yuvarlak kafa yapılı Pigmalar, kısa boylu olmalarıyla bilinir.

PİGME TDK ANLAMI NEDİR?

Boy ortalaması 150 santimetrenin altında olan Afrika kökenli bir zenci topluluğun bireyidir.

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