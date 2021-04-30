Pigeon ne demek? Pigeon anlamı ne?
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Pigeon ne demek? Pigeon anlamı ne?

Pigeon ne demek? Pigeon anlamı ne?
Haberler.com / Osman DEMİR - Haberler | Gündem

Anlamı en çok merak edilen kelimelerden olan Pigeon, sosyal hayatın için çok defa duyuluyor ve ne anlama geldiği araştırılıyor. Peki, Pigeon ne demek? Pigeon anlamı ne? İşte, Pigeon kelimesin anlamı!

Günlük hayatta sıkça duyulan ve anlamı merak edilen Pigeon kelimesininim ne demek olduğu araştırılıyor. Peki, Pigeon anlamı ne? Pigeon ne demek?

PİGEON NE DEMEK?

Pigeo: Güvercin anlamına gelmektedir.

GÜVERCİN NEDİR?

Güvercin, Güvercingiller, kuşlar sınıfına ait bir kuş türüdür.

Güvercinlerde kafatası ile beyin arasında bulunan ferromanyetik bazı tanecikler, yerin manyetik alanına karşı duyarlı birimler haline gelmişlerdir. Güvercinler bu sistem sayesinde yerin manyetik alanındaki değişimleri hissedebilmektedirler. Bu sistem güvercinlerin çok uzaklardan uçurulduklarında bile yönlerini kolaylıkla bulabilmelerine yardımcı olmaktadır. Omurilik omurga kanalının son ucuna kadar uzanır. Omurilikten ayrılan sinir sistemi, bütün organlara ve kaslara kadar dağılır.

Trakya, Türkiye'nin Avrupa kıtası topraklarında kalan bölümü için kullanılan bir tanımlamadır. Bu bölgeye genel olarak Trakya bölgesi denilmektedir. Aslında Trakya tanımlaması eski Yunan'dan günümüze kadar gelen ve Balkanlardaki bir bölgeyi tanımlayan coğrafi bir terimdir. Bu tanımlamaya göre bugünkü Bulgaristan'ın güney kesimleri, Yunanistan'ın Tharaki yönetim bölgesi ve Türkiye'nin Avrupa'daki topraklarını içine alan bölgeye genel olarak Trakya denilmektedir. Trakya güvercinleri, bu bölgede yoğun olarak yetiştirildikleri için adını bu bölgeden almış olan güvercinlerdir. Bu güvercinlere Türkiye genelinde "Trakya Makaracısı" adı verilirken, Trakya bölgemizde daha çok, "Trakya Taklacısı", "Rumeli Taklacısı", "Rumeli Yerlisi", "Trakya Yerlisi" ya da "Yerli" adı ile bilinirler. Dünyada ise "thrace roller" adı ile tanınmaktadırlar.[kaynak belirtilmeli]

Gündem Editörü - Osman DEMİR
Osman DEMİR
Gündem Editörü
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