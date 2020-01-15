: Phuket Adası'nda tatil yapan Şeyma Subaşı, sahilde amuda kalkarak poz verdi

15.01.2020 10:21 | Son Güncelleme: 15.01.2020 10:28

Ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı'dan boşandıktan sonra DJ Guido Senia ile aşk yaşamaya başlayan Şeyma Subaşı, şimdilerde sevgilisi ve arkadaşlarıyla Phuket Adası'nda tatil yapıyor. Her anını takipçileriyle paylaşan Subaşı, son paylaşımıyla yine sınırları zorladı.

AŞIRI ZAYIFLAMASI TEPKİ ÇEKTİ

Hayatının büyük bir kısmını yurt dışında tatil yaparak geçiren Şeyma Subaşı, tatillerinde çektirdiği fotoğrafları da takipçileriyle paylaşmayı ihmal etmiyor. Önceki gün siyah mayolu pozlarını paylaşan ve aşırı zayıflamasıyla ilgili takipçilerinin tepkisini çeken Subaşı, bu sefer de yoga yaparken çektirdiği fotoğraflarını paylaştı.

AMUDA KALKARAK POZ VERDİ

Önceki gün bikinisiyle ağacın önünde amuda kalkarak poz veren Subaşı, bu sefer de sahil kenarında poz verdi. Yoga matının üzerinde sınırları zorlayan hareketler yapan Subaşı, amuda kalkarak poz verdi. Subaşı pozlarını "Gelecekten nefes alıp geçmişe verin. Kendinize karşı nazik olun ve elinizden gelenin en iyisini yapın" notuyla paylaştı.

"TATİL MASRAFLARIMI GUIDO ÖDÜYOR"

Geçtiğimiz ay Magazin Noteri isimli programa konuk olan Subaşı, tatil masraflarını sevgilisi Guido Senia'nın ödediğini söyleyerek "Acun Melisa'yla olan 3 tatilimi karşılıyor anlaşmamız var. Guido, tüm tatil masraflarını ödüyor kuruş ödetmiyor. Guido ile olan tatilim ayrı bir şey, bir kuruş ödemişliğim yok zaten" demişti.

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