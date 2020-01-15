Phuket Adası'nda tatil yapan Şeyma Subaşı, sahilde amuda kalkarak poz verdi
Bir süredir Phuket Adası'nda tatil yapan Şeyma Subaşı, yaptığı vücut hareketleriyle sınırları zorladı. Son günlerde sık sık bikinili paylaşım yapan Subaşı, son olarak amuda kalkarken çektirdiği fotoğraflarını paylaştı.
Ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı'dan boşandıktan sonra DJ Guido Senia ile aşk yaşamaya başlayan Şeyma Subaşı, şimdilerde sevgilisi ve arkadaşlarıyla Phuket Adası'nda tatil yapıyor. Her anını takipçileriyle paylaşan Subaşı, son paylaşımıyla yine sınırları zorladı.
AŞIRI ZAYIFLAMASI TEPKİ ÇEKTİ
Hayatının büyük bir kısmını yurt dışında tatil yaparak geçiren Şeyma Subaşı, tatillerinde çektirdiği fotoğrafları da takipçileriyle paylaşmayı ihmal etmiyor. Önceki gün siyah mayolu pozlarını paylaşan ve aşırı zayıflamasıyla ilgili takipçilerinin tepkisini çeken Subaşı, bu sefer de yoga yaparken çektirdiği fotoğraflarını paylaştı.
AMUDA KALKARAK POZ VERDİ
Önceki gün bikinisiyle ağacın önünde amuda kalkarak poz veren Subaşı, bu sefer de sahil kenarında poz verdi. Yoga matının üzerinde sınırları zorlayan hareketler yapan Subaşı, amuda kalkarak poz verdi. Subaşı pozlarını "Gelecekten nefes alıp geçmişe verin. Kendinize karşı nazik olun ve elinizden gelenin en iyisini yapın" notuyla paylaştı.
"TATİL MASRAFLARIMI GUIDO ÖDÜYOR"
Geçtiğimiz ay Magazin Noteri isimli programa konuk olan Subaşı, tatil masraflarını sevgilisi Guido Senia'nın ödediğini söyleyerek "Acun Melisa'yla olan 3 tatilimi karşılıyor anlaşmamız var. Guido, tüm tatil masraflarını ödüyor kuruş ödetmiyor. Guido ile olan tatilim ayrı bir şey, bir kuruş ödemişliğim yok zaten" demişti.
Haber Videosu: Phuket Adası'nda tatil yapan Şeyma Subaşı, sahilde amuda kalkarak poz verdi
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Sanıyor ki hayat hep böyle devam edecek, yüzü sarkmayacak, beli bükülmeyecek. .Cevap Yaz 2 Yayından Kaldır
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bu kadını bence medya acunu kıskandığından acına nereden zarar veririz canını nasıl yakarız diye yayınlıyo başka sebebi olamazCevap Yaz 1 Yayından Kaldır