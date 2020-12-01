Phizer/BioNTech, koronavirüs aşısının onayı için EMA'ya başvurdu
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Phizer/BioNTech, koronavirüs aşısının onayı için EMA'ya başvurdu

01.12.2020 14:03 | Son Güncelleme: 01.12.2020 14:07
Phizer/BioNTech, koronavirüs aşısının onayı için EMA'ya başvurdu

Phizer/BioNTech, koronavirüs (Covid-19) aşısının onayı için Avrupa İlaç Ajansı'na (EMA) başvurdu.

Phizer/BioNTech, koronavirüs (Covid-19) aşısının onayı için Avrupa İlaç Ajansı'na (EMA) başvurdu.

Amerikan ilaç şirketi Pfizer ve iki Türk bilim insanı Dr. Özlem Türeci ve Prof. Dr. Uğur Şahin'in kurucu ortağı olduğu Alman biyoteknoloji firması BioNTech'in, koronavirüse karşı geliştirdiği potansiyel aşı için, Avrupa İlaç Ajansı'na (EMA) koşullu piyasa onayı verilmesi konusunda başvuru yaptığı belirtildi.

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Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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