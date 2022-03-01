Philosophia ne demek? Philosophia anlamı ne?
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Anlamı en çok merak edilen kelimelerden olan Philosophia, sosyal hayatın için çok defa duyuluyor ve ne anlama geldiği araştırılıyor. Peki, Philosophia ne demek? Philosophia anlamı ne? İşte, Philosophia kelimesinin anlamı!
Günlük hayatta sıkça duyulan ve anlamı merak edilen Philosophia kelimesinin< ne demek olduğu araştırılıyor. Peki, Philosophia anlamı ne? Philosophia ne demek?
PHİLOSPİHİA NE DEMEK?
Felsefe; varlık, bilgi, gerçek, adalet, güzellik, doğruluk, akıl ve dil gibi konularla ilgili özsel sorunlara ilişkin yapılan çalışmalardır. Felsefe düşünce sanatı olarak da bilinir. Buna göre, felsefe Yunanlar için, "bilgelik sevgisi" ya da "hikmet arayışı" anlamına gelmiştir.
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