Philosophia ne demek? Philosophia anlamı ne?

Günlük hayatta sıkça duyulan ve anlamı merak edilen Philosophia kelimesinin< ne demek olduğu araştırılıyor. Peki, Philosophia anlamı ne? Philosophia ne demek?

PHİLOSPİHİA NE DEMEK?

Felsefe; varlık, bilgi, gerçek, adalet, güzellik, doğruluk, akıl ve dil gibi konularla ilgili özsel sorunlara ilişkin yapılan çalışmalardır. Felsefe düşünce sanatı olarak da bilinir. Buna göre, felsefe Yunanlar için, "bilgelik sevgisi" ya da "hikmet arayışı" anlamına gelmiştir.

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