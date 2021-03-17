Philadelphia 76ers - New York Knicks maçı hangi kanalda, saat kaçta?
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Philadelphia 76ers - New York Knicks maçı hangi kanalda, saat kaçta?

17.03.2021 01:21 | Son Güncelleme: 17.03.2021 01:33
Philadelphia 76ers - New York Knicks maçı hangi kanalda, saat kaçta?

NBA maçında bugün Philadelphia 76ers - New York Knicks maçı karşılaşmasıyla basketbol heyecanı devam ediyor. Basketbolseverler Philadelphia 76ers - New York Knicks maçı hangi kanalda, saat kaçta? merak ediyor.

Dünya'nın ilgiyle takip ettiği NBA maçları, Türkiye'de büyük bir ilgiyle takip ediliyor. NBA maçında, Philadelphia 76ers - New York Knicks maçı gerçekleşecek. Peki, Philadelphia 76ers - New York Knicks hangi kanalda, saat kaçta? sorusunun cevabı sizlerle!

PHİLADELPHİA 76ERS - NEW YORK KNİCKS MAÇI HANGİ KANALDA?

NBA, Philadelphia 76ers - New York Knicks maçı, Pennsylvania'da Wells Fargo Center - Philadelphia' da oynanacak. Philadelphia 76ers - New York Knicks maçı, Bilyoner TV kanalında canlı olarak yayınlanacak.

PHİLADELPHİA 76ERS - NEW YORK KNİCKS MAÇI SAAT KAÇTA?

NBA heyecanında 17 Mart Çarşamba günü oynanacak Philadelphia 76ers - New York Knicks maçı, Türkiye saatiyle 03.00'da başlayacak.

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