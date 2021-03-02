Philadelphia 76ers - Indiana Pacers maçı hangi kanalda, saat kaçta?
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Philadelphia 76ers - Indiana Pacers maçı hangi kanalda, saat kaçta?

02.03.2021 00:51 | Son Güncelleme: 02.03.2021 00:55
Philadelphia 76ers - Indiana Pacers maçı hangi kanalda, saat kaçta?

NBA maçında bugün Philadelphia 76ers - Indiana Pacers maçı karşılaşmasıyla basketbol heyecanı devam ediyor. Basketbolseverler Philadelphia 76ers - Indiana Pacers maçı hangi kanalda, saat kaçta olacak? merak ediyor.

Dünya'nın ilgiyle takip ettiği NBA maçları, Türkiye'de büyük bir ilgiyle takip ediliyor. NBA maçında, Philadelphia 76ers - Indiana Pacers maçı gerçekleşecek. Peki, Philadelphia 76ers - Indiana Pacers maçı hangi kanalda, saat kaçta olacak? sorusunun cevabı sizlerle!

PHİLADELPHİA 76ERS - INDİANA PACERS HANGİ KANALDA?

NBA, Philadelphia 76ers - Indiana Pacers maçı, Philadelphia'da Wells Fargo Center'da oynanacak. Philadelphia 76ers - Indiana Pacers maçı, Bilyoner TV kanalında canlı olarak yayınlanacak.

PHİLADELPHİA 76ERS - INDİANA PACERS MAÇI SAAT KAÇTA OLACAK?

NBA heyecanında 2 Mart Salı günü oynanacak Philadelphia 76ers - Indiana Pacers maçı, Türkiye saatiyle 03.00'da başlayacak.

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