Philadelphia 76ers - Dallas Mavericks maçı hangi kanalda, saat kaçta?

NBA maçında bugün Philadelphia 76ers - Dallas Mavericks maçı karşılaşmasıyla basketbol heyecanı devam ediyor. Basketbolseverler Philadelphia 76ers - Dallas Mavericks maçı hangi kanalda, saat kaçta olacak? merak ediyor.

Dünya'nın ilgiyle takip ettiği NBA maçları, Türkiye'debüyük bir ilgiyle takip ediliyor. NBA maçında, Philadelphia 76ers - Dallas Mavericks maçı gerçekleşecek. Peki, Philadelphia 76ers - Dallas Mavericks maçı hangi kanalda, saat kaçta olacak? sorusunun cevabı sizlerle!

PHİLADELPHİA 76ERS - DALLAS MAVERİCKS MAÇI HANGİ KANALDA?

NBA, Philadelphia 76ers - Dallas Mavericks maçı, Philadelphia'da Wells Fargo Center'da oynanacak. Philadelphia 76ers - Dallas Mavericks maçı, Bilyoner TV, S Sport ve S Sport Plus kanallarında canlı olarak yayınlanacak. Ayrıca, Tivibu 73, D-Smart 78, Vodafone TV 11, Kablo TV 240, Turkcell TV+ 77 ve web üzerinden izlenebilmektedir.

PHİLADELPHİA 76ERS - DALLAS MAVERİCKS MAÇI SAAT KAÇTA?

NBA heyecanında 26 Şubat Cuma günü oynanacak Philadelphia 76ers - Dallas Mavericks maçı, Türkiye saatiyle 03.00'da başlayacak.