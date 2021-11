PGL Major Stockholm 2021 şampiyonu Natus Vincere oldu!

Counter-strike : Global Offensive dünyasının bu yılki en büyük etkinliklerinden biri olan ve 30 Ekim Cumartesi günü start alan PGL Major Stockholm 2021, geçtiğimiz pazar günü oynanan heyecan dolu final karşılaşmasının ardından şampiyonluğa Natus Vincere ekibi ulaştı.

16 farklı CS: GO takımının İsveç'in başkenti Stockholm'da düzenlenen etkinlikte takımlar 2 milyon dolarlık ödül havuzundan en büyük payı almak haricinde BLAST Premier World Final 2021 biletini kazanmak için mücadele etti.

Oyuncuların fazla alışık olmadığı bir turnuva formatında ilerleyen etkinlikte ilk olarak The New Challengers aşaması düzenlendi ve sıralamadaki ilk sekiz takım üst tur olan The New Legends aşamasına yükseldi.

Gözler Natus Vincere'nin üzerinde!

Bu aşamada da başarıya ulaşan ilk sekiz takım ise The New Champions aşamasında ilk olarak çeyrek finallerde mücadele etti. Natus Vincere, Gambit Esports, Heroic ve G2 Esports takımlarının yarı finallere çıkma hakkı kazandığı etkinlikte gözler Navi'nin üzerindeydi.

Namağlup şekilde yoluna devam eden Rus takım, yarı finallerde Gambit Esports'u 2-0'lık bir skor ile mağlup ederek finale adını yazdırmıştı. Navi'nin büyük finaldeki rakibi yarı finallerde Heroic'i mağlup eden G2 Esports oldu.

PGL Major Stockholm 2021 şampiyonu Natus Vincere!

Üç maçlık seri üzerinden oynanan büyük final ise 7 Kasım Pazar günü akşamı saat 22: 00'da başladı. Çevrimdışı olarak oynanan finallerde ilk harita Ancient olarak G2 Tarafından seçildi. Kafa kafaya giden karşılaşma Natus Vincere ekibinin iyi oyunu ile 16-11'lik bir skor ile sona erdi.

Serinin ikinci karşılaşması Nuke haritasında oynandı. Heyecanın üst seviyede olduğu karşılaşmada beraberliğin yakalanmasının üzerine uzatmalara gidildi. Uzatmalarda rakibine sadece dört round kaybeden Navi, serinin ikinci karşılaşmasını 22-19'luk bir skor ile kazanarak seriyi 2-0'a getirdi ve şampiyonluğa ulaştı.

Natus Vincere ekibi PGL Major Stockholm 2021 şampiyonu olarak 1 milyon dolarlık para ödülünün haricinde 14-19 Aralık tarihleri arasında düzenlenecek BLAST Premier World Final 2021'e katılma hakkını da kazandı.

Etkinliğin en değerli oyuncusu: Aleksandr "s1mple" Kostyliev

Etkinliğin sona ermesinin ardından turnuvanın en değerli oyuncusu da belli oldu. İstatistikleri ve akıllı oyunları ile turnuvadaki rakiplerinden önde yer alan s1mple, etkinliğin en değerli oyuncusu olarak seçildi.

1.47'lik bir Rating'e sahip olan oyuncu, her round'da ortalama 0.95 öldürmeye imza attı ve ortalama 93.8 puan hasar verdi.

