PGL Major Stockholm 2021'in Final'inin adı belli oldu! NaVi vs G2

PGL Major Stockholm 2021 Turnuvası'nda bugün yarı final maçları oynandı. Anlık olarak yüzbinlerce CS: GO sever tarafından izlenen turnuva tüm heyecanıyla devam ediyor. Turnuvanın finali bugün oynanan yarı final maçları ile belirlendi. G2 ve NaVi takımları yarı finalde galip gelerek finalde karşılaşmaya hak kazandı.

PGL Major Stockholm 2021 Yarı Finaller

G2 vs Heroic (2-1) (06.11.2021)

Harita Yasaklamaları

G2: Overpass, Vertigo

Heroic: Dust2, Ancient

Harita Seçimleri

Heroic: Nuke (Heroic 16 - 12 G2)

G2: Mirage (Heroic 10 - 16 G2)

Sona kalan harita: Inferno (Heroic 15 - 19 G2)

MVP

Nikola 'NiKo' Kovac

Gambit vs NaVi (2-0) (06.11.2021)

Harita Yasaklamaları

Gambit: Nuke, Ancient

NaVi: Vertigo, Inferno

Harita Seçimleri

Gambit: Overpass (Gambit 8 - 16 NaVi)

NaVi: Mirage (Gambit 3 - 16 NaVi)

MVP

Aleksandr 's1mple' Kostyliev

G2, Heroic karşısında çekişmeli 3 maçın sonunda 2-1'lik skor ile galip geldi. Natus Vincere ve Gambit karşılaşmasında ise Gambit hiç varlık gösteremedi, NaVi kolay bir galibiyet aldı. Oynanan PGL Major Stockholm 2021 Yarı Final maçları ile birlikte Final'in adı belirlendi.

Finalde bir tarafta NaVi'li s1mple diğer tarafta ise NiKo yer alacak. İki dev CS: GO profesyonelinin çarpışacağı maçta kadrolar şu şekilde olacak:

Natus Vincere

s1mple

electronic

Boombl4

Perfecto

B1T

G2

jaCkz

AmaNEk

huNter-

nexa

NiKo

Final karşılaşması PGL'in Twitch kanalında 07.11.2021 yani bugün saat 22: 00'da oynanacak. Best of 3 yani üç maçlık seri olarak oynanacak olan Final karşılaşmasında 2 harita puanı kazanmayı başaran ekip PGL Major Stockholm 2021'in şampiyonu olacak.

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