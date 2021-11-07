PGL Major Stockholm 2021'in Final'inin adı belli oldu! NaVi vs G2
PGL Major Stockholm 2021 turnuvasında yarı finaller oynandı ve finalin adı belli oldu! Finalde s1mple ve NiKo karşı karşıya geliyor.
PGL Major Stockholm 2021 Turnuvası'nda bugün yarı final maçları oynandı. Anlık olarak yüzbinlerce CS: GO sever tarafından izlenen turnuva tüm heyecanıyla devam ediyor. Turnuvanın finali bugün oynanan yarı final maçları ile belirlendi. G2 ve NaVi takımları yarı finalde galip gelerek finalde karşılaşmaya hak kazandı.
PGL Major Stockholm 2021 Yarı Finaller
G2 vs Heroic (2-1) (06.11.2021)
Harita Yasaklamaları
G2: Overpass, Vertigo
Heroic: Dust2, Ancient
Harita Seçimleri
Heroic: Nuke (Heroic 16 - 12 G2)
G2: Mirage (Heroic 10 - 16 G2)
Sona kalan harita: Inferno (Heroic 15 - 19 G2)
MVP
Nikola 'NiKo' Kovac
Gambit vs NaVi (2-0) (06.11.2021)
Harita Yasaklamaları
Gambit: Nuke, Ancient
NaVi: Vertigo, Inferno
Harita Seçimleri
Gambit: Overpass (Gambit 8 - 16 NaVi)
NaVi: Mirage (Gambit 3 - 16 NaVi)
MVP
Aleksandr 's1mple' Kostyliev
G2, Heroic karşısında çekişmeli 3 maçın sonunda 2-1'lik skor ile galip geldi. Natus Vincere ve Gambit karşılaşmasında ise Gambit hiç varlık gösteremedi, NaVi kolay bir galibiyet aldı. Oynanan PGL Major Stockholm 2021 Yarı Final maçları ile birlikte Final'in adı belirlendi.
Finalde bir tarafta NaVi'li s1mple diğer tarafta ise NiKo yer alacak. İki dev CS: GO profesyonelinin çarpışacağı maçta kadrolar şu şekilde olacak:
Natus Vincere
s1mple
electronic
Boombl4
Perfecto
B1T
G2
jaCkz
AmaNEk
huNter-
nexa
NiKo
Final karşılaşması PGL'in Twitch kanalında 07.11.2021 yani bugün saat 22: 00'da oynanacak. Best of 3 yani üç maçlık seri olarak oynanacak olan Final karşılaşmasında 2 harita puanı kazanmayı başaran ekip PGL Major Stockholm 2021'in şampiyonu olacak.
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