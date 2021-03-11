Pfizer ve BioNTech'in geliştirdiği aşı asemptomatik vakalarda yüzde 94 etkili
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Pfizer ve BioNTech'in geliştirdiği aşı asemptomatik vakalarda yüzde 94 etkili

11.03.2021 18:54 | Son Güncelleme: 11.03.2021 19:02
Pfizer ve BioNTech'in geliştirdiği aşı asemptomatik vakalarda yüzde 94 etkili

ABD merkezli ilaç şirketi Pfizer ve BioNTech ortaklığında geliştirilen koronavirüs aşısının asemptomatik vakalarda yüzde 94 etkili olduğu ifade edildi. Aşının İngiltere varyantı olarak bilinen 'B.1.1.7' varyantına karşı da etkili olduğu kaydedildi.

ABD'li ilaç devi Pfizer ve Prof. Dr. Uğur Şahin'in şirketi BioNTech tarafından ortak geliştirilen koronavirüs aşısının asemptomatik vakalarda yüzde 94 etkili olduğu açıklandı. Aşının etkinlik oranına, İsrail'de yapılan çalışmalardan elde edilen sonuçların derlemesiyle toplanan verilerle ulaşıldığı ifade edildi.

AŞI İNGİLTERE VARYANTINA KARŞI ETKİLİ

Dünya genelinde bilim insanları salgın boyunca koronavirüsün yayılmasında en büyük etkenlerden birinin semptom göstermeyen vakalar olduğunu belirtmişti. Söz konusu etkinlik oranının, hastalığın yayılmasının yavaşlamasını sağlayacağı bilgisi paylaşıldı. Yapılan araştırmadaki başka çalışmada ise Pfizer/BioNTech aşısının İngiltere varyantı olarak bilinen 'B.1.1.7' varyantına karşı da etkili olduğu ifade edildi. Ancak Güney Afrika varyantı olarak bilinen 'B.1.351' varyantı için henüz etkinliğin tam olarak ölçülemediği bilgisi paylaşıldı.

AŞININ ÇOCUKLARDA BİR ETKİSİ GÖRÜLMEDİ

İsrail'de yapılan bu araştırmada yaşları 6 ila 12 arasında değişen 600 çocuğun da Pfizer/BioNTech aşısını vurulduğu öğrenildi. Aşı yapılan çocukların hiçbirinde ciddi bir yan etkiye rastlanmadığı aktarıldı.

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