Pfizer'ın Kovid-19 aşıları pazar sabahı ABD'de dağıtımı başlıyor
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Pfizer'ın Kovid-19 aşıları pazar sabahı ABD'de dağıtımı başlıyor

12.12.2020 23:39 | Son Güncelleme: 12.12.2020 23:42
Pfizer'ın Kovid-19 aşıları pazar sabahı ABD'de dağıtımı başlıyor

Pfizer, ABD'deki ilk Kovid-19 aşılarının pazar sabahı yola çıkacağını açıkladı.

Pfizer, ABD'deki ilk Kovid-19 aşılarının pazar sabahı yola çıkacağını açıkladı.

Pfizer'dan yapılan açıklamada, ABD Gıda ve İlaç Dairesinden (FDA) onay alan aşının yarın sabah Michigan'daki merkezden dağıtım için yola çıkacağını açıkladı.

Açıklamada, aşı dağıtımının daha sonraki aşamaları hakkında detaylı bilgiye yer verilmedi.

FDA, cuma gecesi Pfizer ve BioNTech'in geliştirdiği Kovid-19 aşısı için onay vermişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Dildar Baykan

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