Pfizer, Hindistan'da koronavirüs aşısı için acil durum onayı istedi
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Pfizer, Hindistan'da koronavirüs aşısı için acil durum onayı istedi

06.12.2020 12:15 | Son Güncelleme: 06.12.2020 12:19
Pfizer, Hindistan'da koronavirüs aşısı için acil durum onayı istedi

Pfizer'in, koronavirüs (Covid-19) aşısının Hindistan'da acil kullanımı için izin istediği belirtildi.

Pfizer'in,  koronavirüs (Covid-19) aşısının Hindistan'da acil kullanımı için izin istediği belirtildi.

Pfizer'in, BioNTech'le geliştirdiği koronavirüs aşısı için İngiltere ve Bahreyn'in ardından Hindistan'da da acil kullanımı için izin istediği belirtildi.Pfizer, Hindistan Genel İlaç Denetleyicisi'nden (DCGI) koronavirüs aşısı için acil kullanım izni isteyen ilk ilaç firması oldu.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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