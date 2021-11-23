Pfizer GTA 5 Üzerinden Bir Aşı Kampanyası Başlattı

Pfizer Gta 5 üzerinden başlattığı aşı kampanyasında, oyuncuları sanal dünyada aşılayarak aşı bilincini oturtmayı amaçlıyor. Detaylar haberimizde.

Grand Theft Auto serisinin son oyunu, yıllardır hala güncelleme alan ve büyük bir oyuncu kitlesi bulunan GTA 5, artık aşı kampanyalarına da ev sahipliği yapmaya başladı. Artık Grant Theft Auto oyuncuları, Pfizer'ın Brezilya kampanyasının bir parçası olarak, GTA5 içerisinde aşı olabiliyorlar. Pfizer, Brezilya'nın büyük Role Play (RP) serverlarında sanal Pfizer Aşı Merkezleri kurdu ve bu merkezlere gidip aşı olmayı oyun içi bir görev olarak tanımladı. Görevi tamamlamak oldukça basit, oyun içi aşınızı olun, kolunuza mavi bandaj yapıştırın ve karakterinizin bir fotoğrafını çekin.

Pfizer GTA 5 aşı merkezleri Latin Amerika'nın en büyük GTA RP sunucusu olan Cidade Alta'da bulunuyor. %60.4'ü tamamen aşı olmuş Brezilya nüfusunda "gamer"ların sayısı da hafife alınamayacak kadar yüksek. Pfizer bu büyük kitleye, oyun içerisinde yer alarak hitap etmek istiyor, amaç daha fazla gence gerçek hayatta aşı olmaları için ilham vermek. Cidade Alta'nın sahibi Outplay'in CEO'su Paulo Benetti'ye göre, sunucu, yayın platformlarında en sevdikleri içerik üreticileri ve yayıncıları izlemek için giriş yapan "altı milyondan fazla" günlük izleyici çekiyor, yani bu aşı kampanyası sadece oyunu oynayanları değil oyunu Twitch, YouTube gibi platformlardan izleyen birçok genci de hedef kitlesine koymuş ve oldukça başarılı olmuş. İzleyiciler sevdikleri yayıncıların aşı kampanyasına destek verdiğini görünce olumlu anlamda etkilenerek aşılara yönelebiliyor.

Oyun içi Pfizer Aşı Merkezi'nde iğnelerini yaptırdıktan sonra oyuncular, diğerlerinin aşı olduklarını bilmelerini sağlamak için karakterlerin kollarına mavi bir bandaj yapıştırıyorlar. Üstelik bu bandajla çektikleri oyun içi fotoğrafları #InGameVaccine hashtag'i ile sosyal medyada paylaşan kullanıcılar, diğer oyuncuları ve takipçilerini hem oyun içinde hem de gerçek hayatta aşı olmaya davet ediyorlar.