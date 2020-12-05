Koronavirüs aşısını bulan Pfizer'in CEO'sundan bomba itiraf: Aşıdan sonra virüsün bulaştırıp bulamayacağından emin değiliz
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Koronavirüs aşısını bulan Pfizer'in CEO'sundan bomba itiraf: Aşıdan sonra virüsün bulaştırıp bulamayacağından emin değiliz

05.12.2020 15:48 | Son Güncelleme: 05.12.2020 17:53

Türk profesörler Uğur Şahin ve Özlem Türeci çiftinin başında olduğu BioNTech firmasının, Kovid-19 aşısının ortağı ABD'li Pfizer şirketinin CEO'su ve Yönetim Kurulu Başkanı Albert Bourla, aşının koronavirüsün bulaşmasını engelleyip engellemediğinden "emin olmadığını" söyledi.

Dünyaya umut olan Pfizer-BioNTech'in geliştirdiği koronavirüs aşısı hakkında açıklama yapan ABD'li Pfizer şirketinin CEO'su ve Yönetim Kurulu Başkanı Albert Bourla'dan çok konuşulacak bir itiraf geldi.

Bourla, ABD medyasına verdiği röportaj sırasında "Korumam olmasına rağmen, yine de başkalarına iletebilir miyim?" şeklinde yöneltilen soruya "Aşıdan sonra virüsün bulaşıp bulaşmaması konusu incelenmesi gereken bir şey olduğunu düşünüyorum. Şu anda bildiklerimizle bundan emin değiliz" yanıtını verdi.

Dünyaya umut olan aşıyı bulan şirketin CEO'sundan bomba itiraf: Aşıdan sonra virüsün bulaştırıp bulamayacağından emin değiliz
Albert Bourla

AŞININ YÜZDE 95 KORUMA SAĞLADIĞI AÇIKLANMIŞTI

Kasım ayında Pfizer, aşı adayının Kovid-19'u önlemede yüzde 95'ten fazla etkili olduğunu ve ABD Gıda ve İlaç Dairesi'nden (FDA) acil kullanım izni için başvuruda bulunduğunu duyurmuştu.

ÜRETİM 50 MİLYON DOZA DÜŞÜRÜLMÜŞTÜ

Dünyanın dört gözle beklediği Pfizer-BioNTech'in koronavirüs aşısından moral bozan bir haber geldi. Aşının üretiminde kullanılan hammaddenin ilk grubunda sorun yaşanması nedeniyle, bu yıl için koyulan 100 milyon hedefi 50 milyon doza düşürüldüğü ifade edilmişti.

Koronavirüs aşısını bulan Pfizer'in CEO'sundan bomba itiraf: Aşıdan sonra virüsün bulaştırıp bulamayacağından emin değiliz

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Haber Yorumları (27)
CENGO: önce şirketler aşıdan bir belini doğrultsun daha sonra ilacını da üretirler acele etmeyin. Birde biz daha grip aşısı üretemez iken nasıl koronavirüs aşısı üreteceğiz merak etmiyor değilim
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CNR: Bu haber aşıyı olacaklar için kötü bir haber değil ceo nun burda dediği yeterli nüfus aşı olursa benim olmama gerek yok diye düşünenler böyle düşünmeyin aşı olanlar hastalığa imun kazanır ama etrafına bulaştırmaya devam edebilir demek istiyor hepiniz olursanız sorun yok diyor ceo yoksa dünyada bu kadar önemli ve milyonlarca siparişi bugünden verilmiş bir aşının itibarını sarsacak açıklamayı yaptırmazlar
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QUENTİN TARANTİNO: aşıyı olanlara çip takıcaklarmış böylelikle dünyada faydasız insanları tespit edeceklermiş hemide dnasından oynayıp bu insanların üremisini durduracaklarmış nedenide marsı kolonize etmek için adam topluyorlarmış bizide burda ölüme bırakıcaklarmış mişşşş
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