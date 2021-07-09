Pfizer aşısı yaptıran kadınlardan göğüs büyüme şikayeti
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Pfizer aşısı yaptıran kadınlardan göğüs büyüme şikayeti

Haberler.com / Abdullah Karlidag - Haberler | Dünya

Norveçli kadınlar, Türkiye'de de yapılan Biontech/Pfizer Kovid-19 aşısının yan etkilerini sosyal medyadan anlattı. Birçok kadın, aşı olduktan sonra göğüslerinde büyüme olduğunu ifade etti. Konuyla ilgili konuşan bir doktor ise aşı yapılınca geçici bir süre için lenf düğümlerinde büyüme yaşanabildiğini, bu yüzden göğüsler büyümüş gibi hissedildiğini söyledi.

BioNTech aşısı yaptıranların önemli bir kısmı ikinci doz aşıdan sonra daha fazla yan etki hissetmekten yakınıyor. Bu yan etkiler sıklıkla yorgunluk, baş ağrısı, titreme, mide bulantısı veya kas ağrısı gibi şikayet. Ancak bu yan etkilere Norveç'ten çok bir şikayet daha eklendi.

ÇOK SAYIDA KADIN GÖĞÜSLERİNİN BÜYÜDÜĞÜNÜ YAZDI

Sputnik'in NRK'nın aktardığına göre, 17 yaşındaki Emma, TikTok paylaşımında, aşı prosedüründen 2 hafta sonra göğüslerinin büyük ölçüde büyüdüğünü yazdı. Emma'nın bu paylaşımından sonra birçok kadın yorumlarda benzer durum yaşadıklarını bildirdi.

"LENF DÜĞÜMLERİNİN BÜYÜMESİNDEN KAYNAKLANIYOR"

Uzmanlar ise kadınları endişelenmemeye çağırdı. Doktor Heinrich Backmann, aşı yapılınca geçici bir süre için lenf düğümlerinde büyüme yaşanabildiğini, bu yüzden göğüsler büyümüş gibi hissedildiğini anlattı.

"AŞILANAN KADINLARIN YÜZDE 10'UNDA GÖRÜLÜYOR"

Norveç İlaç Ajansı'ndan Steinar Madsen de Backmann'ın söylediklerine katılarak, "Aşılanan kadınların yaklaşık yüzde 10'unda, koltuk altlarındaki lenf düğümleri büyüyor. Bu yüzden göğüs kısmı biraz öne çıkıyor ve daha büyük olmuş gibi görünüyor" ifadesini kullandı.

Pfizer'in Norveç temsilciliği, daha önce bu tür tepkilere rastlamadıklarını, ama böyle olayların yaşanabileceğini açıkladı.

Pfizer aşısı yaptıran kadınlardan göğüs büyüme şikayeti
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- Abdullah Karlidag
Abdullah Karlidag
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