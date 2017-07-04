Peynir Bidonunda Esrar Taşıyan İnşaat İşçisine 8 Yıl 4 Ay Hapis

SİİRT'ten, peynir bidonu içine gizlediği 1 kilo 180 gram toz esrarı İstanbul'a götürmek isterken Kayseri'de otobüste yakalanan inşaat işçisi Fatih Çakar'a 8 yıl 4 ay hapis cezası verildi.



Geçen yıl 22 Nisan'da Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi ekipleri, Kayseri- Malatya karayolunda Siirt'ten İstanbul'a giden yolcu otobüsünü durdurdu. Polislerin ve narkotik köpeği 'Sedef'in de katıldığı aramada, bagajda siyah poşet içindeki peynir bidonunun içinde 1 kilo 180 gram toz esrar ele geçirildi. Bidonun otobüste 20 numaralı koltukta oturan yolculardan Fatih Çakar'a ait olduğu belirlendi. Çakar, çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklandı.



3'ncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada tutuklu yargılanan inşaat işçisi Fatih Çakar, Siirt'ten aldığı esrarı İstanbul'a götürerek satmak istediğini, ancak polisin yaptığı yol uygulamasında yakalandığı belirterek, pişman olduğunu söyledi. Mahkeme heyeti yargılama sonunda Fatih Çakar'a 'Uyuşturucu Madde Ticareti' suçundan 8 yıl 4 ay hapis cezası verdi.



- Kayseri