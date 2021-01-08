Peynir bidonunda 10 kilo eroin ile 700 paket kaçak sigaraya 2 tutuklama
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Peynir bidonunda 10 kilo eroin ile 700 paket kaçak sigaraya 2 tutuklama

08.01.2021 12:06 | Son Güncelleme: 08.01.2021 12:10
Peynir bidonunda 10 kilo eroin ile 700 paket kaçak sigaraya 2 tutuklama

AĞRI'da, polis ekiplerince şüphe üzerine durdurulan araçta, peynir bidonu içinde 10 kilo 226 gram eroin ve 700 paket kaçak sigara bulundu.

AĞRI'da, polis ekiplerince şüphe üzerine durdurulan araçta, peynir bidonu içinde 10 kilo 226 gram eroin ve 700 paket kaçak sigara bulundu. Gözaltına alınan 3 kişiden 2'si, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı, 1'i adli kontrolle serbest kaldı.

Ağrı Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Şeker kavşağı bölgesinde şüphe üzerine durdurdukları araçta arama yaptı. Polis ekipleri, peynir bidonu içinde 20 paket halinde 10 kilo 226 gram eroin ile 700 paket kaçak sigara ele geçirdi. Uyuşturucu ve kaçak sigara ile ilgili 3 kişi, gözaltına alındı. Şüphelilerden 2'si, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, 1'i de adli kontrolle serbest bırakıldı. 


Peynir bidonunda 10 kilo eroin ile 700 paket kaçak sigaraya 2 tutuklama

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Servet ARSLAN

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