Peygamberler şehri Şanlıurfa'da Mevlit Kandili

Peygamberler şehri Şanlıurfa'da Mevlit Kandili Peygamberler şehri olarak adlandırılan Şanlıurfa'da vatandaşlar Mevlit Kandili için Balıklıgöl'de bulunan camilere akın etti.

Peygamberler şehri Şanlıurfa'da Mevlit Kandili

ŞANLIURFA - Peygamberler şehri olarak adlandırılan Şanlıurfa'da vatandaşlar Mevlit Kandili için Balıklıgöl'de bulunan camilere akın etti.

Peygamberler şehri olarak adlandırılan Şanlıurfa'da vatandaşlar Mevlit Kandili dolayısıyla Balıklıgöl'de bulunan Dergah Camisine gitti. Akşam ezanından itibaren camiye giden vatandaşlar pandemi kuralları çerçevesinde içeri alındı. Maske takmayanların içeri alınmadığı camilerde cemaat namaz kılıp dua etti.

Kandil dolayısıyla Balıklıgöl'deki camiye giden Kamil Türkmen, "Bu gece Peygamber Efendimizin dünyaya gelişinin yıl dünümü. Mevlit Kandili dolaysıyla bu kutsal mekanda, peygamberler şehrinde böyle insanlarımızla, halkımızla tabi sosyal mesafe kurallarına uyarak ibadet etmeye geldik. Allah hepimizin ibadetini kabil eylesin. Böyle mekanlar önemli. Bu şekilde ibadetimizi yaparak evimize doğru gidiyoruz. Rabbim tüm ibadetlerimizi kabul eylesin. Bu pandemiyi dünya üzerinden bir an önce kaldırması için Allah'a dua ediyoruz" şeklinde konuştu.

Namazın ardından vatandaşlara gül suyu ve hurma ikramı yapıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı