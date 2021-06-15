Peyami Safa ölümünün 60. yıl dönümünde kabri başında anıldı
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Peyami Safa ölümünün 60. yıl dönümünde kabri başında anıldı

Peyami Safa ölümünün 60. yıl dönümünde kabri başında anıldı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Peyami Safa ölümünün 60. yıl dönümünde Edirnekapı Şehitliği'ndeki kabri başında anıldı.

Peyami Safa ölümünün 60. yıl dönümünde Edirnekapı Şehitliği'ndeki kabri başında anıldı.

Türk edebiyatının önemli isimlerinden Peyami Safa için ölümünün 60. yıl dönümünde Edirnekapı Şehitliği'ndeki kabri başında bir anma töreni düzenlendi. Törene İstanbul İl Kültür ve Turizm Müdürü Coşkun Yılmaz, Eyüpsultan Kaymakamı İhsan Kara, İstanbul İl Müftüsü Mehmet Emin Maşalı da katıldı. Törende Peyami Safa için dualar edildi.

İstanbul İl Kültür ve Turizm Müdürü Coşkun Yılmaz, "Peyami Safa fikirleriyle mücadelesiyle, üslubuyla, eserleriyle yakın dönem fikir hayatımızın çok önemli önde gelen isimlerinden biridir. Yaşantısında üslubuna baktığımızda dikkatle incelenmesi istifade edilmesi gereken bir isimdir" dedi.

(Sümeyye İnal - Harun Özcüler/İHA)

Peyami Safa ölümünün 60. yıl dönümünde kabri başında anıldı
Peyami Safa ölümünün 60. yıl dönümünde kabri başında anıldı
Peyami Safa ölümünün 60. yıl dönümünde kabri başında anıldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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