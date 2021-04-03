Peugeot'dan nisanda avantajlı kampanya
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Peugeot'dan nisanda avantajlı kampanya

Anadolu Ajansı / Musab Turan - Haberler | Güncel
Peugeot'dan nisanda avantajlı kampanya

Nisan ayında Peugeot modellerinde 200 bin TL'ye kadar yüzde 0,99 faiz avantajı, 508 modelinde ise 1 yıllık akaryakıt hediyesi sunuluyor.

Nisan ayında Peugeot modellerinde 200 bin TL'ye kadar yüzde 0,99 faiz avantajı, 508 modelinde ise 1 yıllık akaryakıt hediyesi sunuluyor.

Peugeot açıklamasına göre, benzersiz sürüş keyfi ve en güncel teknolojileri sunan modelleriyle beğeni toplayan Peugeot Türkiye, nisan ayında hayallerindeki Peugeot'ya sahip olmak isteyen müşterileri için avantajlarını sürdürüyor.

Nisan ayında Peugeot'da 200 bin TL'ye kadar yüzde 0,99 faiz avantajı, 508 modelinde ise bir yıllık akaryakıt hediyesi sunuluyor.

Açıklamada verilen bilgilere göre, efektif yükleme hacimleriyle beğeni toplayan Peugeot hafif ticari ailesinde de 100 bin TL için yüzde 0,99 faiz fırsatı bulunuyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Musab Turan

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