Son dakika haberi... Petrol istasyonunda kahve 44 bin 100 TL'ye mal oldu

Son dakika haberler... Petrol istasyonunda kahve 44 bin 100 TL'ye mal oldu Bursa'nın İnegöl ilçesinde polis ekipleri, sokağa çıkma yasağında petrol istasyonunda kahve içen 14 şahsa 44 bin 100 TL cezai işlem uyguladı.