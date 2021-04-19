Son dakika haberi... Petrol istasyonunda kahve 44 bin 100 TL'ye mal oldu
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Son dakika haberi... Petrol istasyonunda kahve 44 bin 100 TL'ye mal oldu

İhlas Haber Ajansı / SALİH BİLAL ASLAN - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika haberler... Petrol istasyonunda kahve 44 bin 100 TL'ye mal oldu Bursa'nın İnegöl ilçesinde polis ekipleri, sokağa çıkma yasağında petrol istasyonunda kahve içen 14 şahsa 44 bin 100 TL cezai işlem uyguladı.

Petrol istasyonunda kahve 44 bin 100 TL'ye mal oldu

BURSA - Bursa'nın İnegöl ilçesinde polis ekipleri, sokağa çıkma yasağında petrol istasyonunda kahve içen 14 şahsa 44 bin 100 TL cezai işlem uyguladı.

Sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan şahısların, Bursa-Ankara karayolu üzerinde faaliyet gösteren petrol istasyonunda kahve içtikleri ihbarını alan Polis ekipleri harekete geçti.

Polis ekipleri ani baskında şahısları tek tek tespit etti. 14 şahsa sokağa çıkma yasağına uymadıkları için 44 bin 100 TL cezai işlem uygulandı.

Şahıslar evlerine yönlendirildiler.

Son dakika haberi... Petrol istasyonunda kahve 44 bin 100 TL'ye mal oldu
Son dakika haberi... Petrol istasyonunda kahve 44 bin 100 TL'ye mal oldu
Son dakika haberi... Petrol istasyonunda kahve 44 bin 100 TL'ye mal oldu
Son dakika haberi... Petrol istasyonunda kahve 44 bin 100 TL'ye mal oldu
Son dakika haberi... Petrol istasyonunda kahve 44 bin 100 TL'ye mal oldu
Son dakika haberi... Petrol istasyonunda kahve 44 bin 100 TL'ye mal oldu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / SALİH BİLAL ASLAN

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