Peterhansel kazandı, Sainz zirveyi korudu

16.01.2020 20:35 | Son Güncelleme: 16.01.2020 20:35

Dakar Rallisi'nde 11. gün geride kalırken, 10 yıl sonra ilk kez Suudi Arabistan'dan başlayan yarışta 11. etabı otomobil kategorisinde Red Bull sporcusu Stephene Peterhansel kazandı, Carlos Sainz ise genel klasmanda liderliğini sürdürdü.

Dünyanın en zorlu ve tehlikeli yarışı olarak kabul edilen Dakar Rallisi bu sene 42. kez motor sporları tutkunlarını bir araya getirdi. Sporcuların 12 gün boyunca yaklaşık 7 bin 500 kilometrelik yol kat edeceği Dakar Rallisi'nde 11. gün heyecanı da noktalandı. Shubaytah -Haradh arasında koşulan 379 kilometrelik parkur sonrasında otomobil kategorisinde Carlos Sainz, 41 saat 37 dakikalık derecesiyle liderliğini sürdürdü. Stephene Peterhansel, ise 11. günü 4 saat 11 dakikalık derecesiyle ilk sırada tamamladı.

Kamyon kategorisinde ise geçilmez Kamaz Master, Dakar Rallisi'nde zirveyi kimseye kaptırmıyor. En yakın rakibinden 39 dakika 33 saniye daha hızlı olan Andrey Karginov, 11. gün sonunda elde ettiği 45 saat 4 dakika ve 55 saniye ile liderliğini sürdürdü.

12 etaptan oluşan 12 günlük yolculuğun ardından yarın sona erecek Dakar Rallisi'nde 12. gün Haradh ile Qiddiya arasında koşulacak.

(İHA)

Kaynak: İHA