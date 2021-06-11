Petek Ertüre kimdir? Kaç yaşında, nereli, mesleği ne? Peter Ertüre'nin hayatı ve biyografisi!
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Petek Ertüre kimdir? Kaç yaşında, nereli, mesleği ne? Peter Ertüre'nin hayatı ve biyografisi!

Petek Ertüre kimdir? Kaç yaşında, nereli, mesleği ne? Peter Ertüre'nin hayatı ve biyografisi!
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Vatandaşlar tarafından merak edilen isimler arasında Petek Ertüre geliyor. Peki, Petek Ertüre kimdir, kaç yaşında, nereli, mesleği ne? Petek Ertüre'nin hayatı ve biyografisi hakkında bilgilere yazımızdan ulaşabilirsiniz...

Petek Ertüre kimdir, aslen nereli, doğum tarihi kaç, kaç yaşında, mesleği ne gibi soruların cevapları merak edildi. Sizler için Petek Ertüre'nin kısaca hayatını ve kariyerini anlatacağız.

PETEK ERTÜRE KİMDİR?

Oyuncu Petek Ertüre, 1984 yılında İstanbul'da doğdu. Liseyi Marmara Kolejinin teknik lisesi olan Marmara Radyo Televizyon'da okudu. Ardından Maltepe Üniversitesi Radyo ve Televizyon Programcılığı Bölümü'nden mezun oldu.

Petek Ertüre doğum tarihi : 13 Eylül 1984

Petek Ertüre kaç yaşında : 36 yaşında

Petek Ertüre nereli : İstanbul doğumlu

Petek Ertüre mesleği ne : Oyuncu

OYUNCULUK EĞİTİMİ ALDI

Sunuculuk geçmişi de olan güzel oyuncu, D life, D magazin, Renkli Hayatlar isimli magazin programlarını sundu. Aynı zamanda reklam filmlerinde oynadı ve ''Sonbahar'' isimli dizide rol aldı. Bu arada eğitimini de ihmal etmeyen Ertüre, Müjdat Gezen Sanat Okulu, Sadri Alışık Kültür Merkezi'nde eğitimler aldı. Bunların dışında birçok dizide, televizyon filminde, reklam filminde rol aldı. Uzun zaman birlikte olduğu iş adamı Ali Ağaoğlu'ndan 2013 yılında Ali Ege isimli bir oğlu dünyaya geldi.

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