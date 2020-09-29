Petek Dinçöz kimdir? Petek Dinçöz kaç yaşında, son hali nasıl?

Müzik camiasının tanınan isimlerinden olan sunuculuğuyla çok beğenilen Petek Dinçöz kimdir? Petek Dinçöz kaç yaşında, son hali nasıl? Petek Dinçöz'ün sunuculuk yaptığı programlar nelerdir? Petek Dinçöz'ün şarkıları nelerdir?

Televizyon programlarında görmeye alışık olduğumuz sunuculardan biri olan Petek Dinçöz kimdir? Petek Dinçöz kaç yaşında, son hali nasıl? Petek Dinçöz'ün sunuculuk yaptığı programlar nelerdir? Petek Dinçöz'ün şarkıları nelerdir?

PETEK DİNÇÖZ KİMDİR?

29.05.1980 İzmir doğumludur. Gerçek adı Didem Ezgü'dür.

Zehra Süay ve Müjdat Fahri Ezgü çiftinin kızlarıdır. Babasını çocukken kaybetmiştir. Necdet adında bir erkek kardeşi vardır.

İlk öğrenimini Gazi Ortaokulun'da tamamlamıştır.

Uzun yıllar birlikte olduğu televizyoncu Can Tanrıyar'la evlenip daha sonra anlaşamayıp boşanmıştır.

Genç iş adamı Serkan Kodaloğlu ile dünya evlenmiştir.

KARİYERİ

Okul hayatını bırakıp mankenlik hayatına atılmıştır.

1997 yılında katıldığı Kıbrıs Güzellik yarışmasında 2. oldu aynı zamanda Vizyon Production Atilla Kaplakarslan tarafından keşfedilip 2 yıl eğitim görüp 1999 yılında Kıbrıs Güzellik yarışmasında Basın Güzeli'de seçilmiştir, yakaladığı bu başarı ile dizi teklifleri gelmeye başladı.

1998 yılında mankenliğe başlayan Dinçöz Temmuz 1998'de başlayan Sırılsıklam adlı diziye Eylül 1999'da 2. sezonda başrolü oynayan Dinçöz'ün oynadığı ikinci dizisi ise 2000 yapımı Zehirli Çiçek'ti. Bu dizide Tuğba Özay ve Çağla Şikel'le başrolü paylaşmıştır. Ardından Mehmet Ali Erbil'in bir programında yardımcı sunucu olarak görev almıştır.

Sanat kariyerine mankenlik'le başlayan Dinçöz, sonrasında müzik piyasasına adım atmıştır. Müzik kariyerine ise assolist olarak başlamıştır. İlk çıktığı yıllarda yaptığı danslarıyla o zamana damgasını vurmuştur.

1999 sonlarında ise mankenliği bırakarak şarkıcılığa Günay'da sahne alarak başladı. Dinçöz, Orhan Gencebay'ın yapım şirketinden çıkan ve aynı zamanda ilk teklisi olan Bende Kaldı'yı Eylül 2001'de piyasaya çıkardı. Bende Kaldı çok başarılı oldu ve 2002'de Video Müzik Ödüllerinde En İyi Çıkış Yapan Sanatçı ödülünü aldı.

PETEK DİNÇÖZ KAÇ YAŞINDA?

1980 doğumlu Petek Dinçöz, 40 yaşındadır.

PETEK DİNÇÖZ'ÜN SUNUCULUK YAPTIĞI PROGRAMLAR

Programları Arım Balım Peteğim (3 eylül 2007)

Arım Balım Peteğim (5 mart 2008)

Petek'le 10 Numara (24 ocak 2010)

Arım Balım Peteğim (27 temmuz 2010 )

Arım Balım Peteğim (24 ocak 2011)

Çarkıfelek (31 aralık 2011)

PETEK DİNÇÖZ'ÜN ŞARKILARI, ALBÜMLERİ

Doktor Tavsiyesi

Milat

Aşkın Tam Sırası

Yalanı Boşver

Ne Yapayım Şimdi Ben?

Yolun Açık Olsun

Şaka Gibi

Frekans

Sen Değmezsin

Kördüğüm

Remixlerle Nonstop İstanbul Geceleri

Bende Kaldı

BETEK DİNÇÖZ ÖDÜLLERİ

1997 Best Model (2. lik derecesi) 1998 yılının En Güzel Fiziğe Sahip Manken Ödülü

8. Kral TV Video Müzik Ödülleri (En İyi Çıkış Yapan Bayan Sanatçı) (Bende Kaldı)

9. Kral TV Video Müzik Ödülleri (En İyi Arabesk & Fantezi Bayan Sanatçı) (Kısmetsizim)

10. Kral TV Video Müzik Ödülleri (En İyi Arabesk & Fantezi Bayan Sanatçı) (Arkadaşımın Aşkısın)Video Müzik Ödülleri (Yılın Düeti) (Doğum Günü)

2006 yılının en iyi Maxi Single Albümü (Kördüğüm)

2008 yılının en iyi Sabah Programı ARIM BALIM PETEĞİM

2009 Rekort Dergisi Yılın En iyi kadın programı Oscar'ı

2009 Radyo Televizyon Medya Oscarları Yılın En İyi Sabah Programı

2009 Avrupa Gazeteciler Derneği En İyi Kadın Programı

2011 Yılın En iyi Sabah Programı

Siyaset Dergisi 2012 Yılın En iyi Sunucusu Çarkıfelektir.

PETEK DİNÇÖZ SON HALİ

Güzel sunucu son haliyle de dikkat topluyor.

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