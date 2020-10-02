Kendisine pet şişede benzin satmayan pompacıyı 2 gün sonra bıçakladı
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Kendisine pet şişede benzin satmayan pompacıyı 2 gün sonra bıçakladı

02.10.2020 17:34 | Son Güncelleme: 02.10.2020 17:41
Kendisine pet şişede benzin satmayan pompacıyı 2 gün sonra bıçakladı

MERSİN'de bir akaryakıt istasyonunda çalışanlardan pet şişeyle benzin isteyen N.G., kendisine yasak olduğunu söyleyip olumsuz cevap veren pompacıyı 2 gün sonra geri gelip bıçakladı.

MERSİN'de bir akaryakıt istasyonunda çalışanlardan pet şişeyle benzin isteyen N.G., kendisine yasak olduğunu söyleyip olumsuz cevap veren pompacıyı 2 gün sonra geri gelip bıçakladı. Mahalle bekçisi, atletini çıkarıp yerde yatan istasyon görevlisine tampon yaparken, o anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, saat 00.30 sıralarında merkez Toroslar ilçesi Huzurkent Mahallesi'ndeki bir akaryakıt istasyonunda meydana geldi. İstasyon çalışanı E.G.'nin yanına gelen N.G., pet şişede benzin istedi. E.G. yasak olduğunu söyleyerek, benzin satmadı. Aradan 2 gün geçtikten sonra tekrar aynı istasyona gelen N.G., pompa görevlisi E.G. ile tartışmaya başladı. Tartışma sırasında N.G., yanında getirdiği bıçakla, E.G.'yi bacağından bıçaklayıp kaçtı.

BEKÇİ, TAMPON YAPTIBu sırada devriye görevi yapan mahalle bekçileri, çevredekilerin ihbarı üzerine istasyona geldi. Bekçiler N.G.'yi gözaltına alırken, bir bekçi ise atletini çıkarıp, yerde yatan ve kan kaybeden E.G.'nin bacağına tampon yaptı.

İhbar üzerine istasyona gelen sağlık ekipleri yaralı E.G.'yi ambulansla Şehir Hastanesi'ne kaldırdı. N.G. ise sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.


Kendisine pet şişede benzin satmayan pompacıyı 2 gün sonra bıçakladı
Kendisine pet şişede benzin satmayan pompacıyı 2 gün sonra bıçakladı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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