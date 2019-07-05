Peskov: "S-400 planlandığı gibi devam ediyor"

Peskov: "S-400 planlandığı gibi devam ediyor"

Kremlin Sözcüsü Dmitry Peskov, S-400 anlaşmasının planlandığı gibi devam ettiğini söyledi.

Peskov:

Kremlin Sözcüsü Dmitry Peskov, S-400 anlaşmasının planlandığı gibi devam ettiğini söyledi.

Kremlin Sözcüsü Dmitry Peskov, bugün Türkiye'nin S-400 hava savunma sistemlerinin alımına ilişkin açıklamada bulundu. İlk dağıtımın gelecek hafta yapılacağına dair ifadelere ilişkin konuşan Peskov, "Kremlin tarafında, S-400 anlaşmasının planlandığı gibi uygulandığını teyit edebilirim" dedi. - MOSKOVA

Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et