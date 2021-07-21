PES serisinin yeni ücretsiz oyunu eFootball için detaylar sizlerle!

İkonikleşen PES serisinin adı değişiyor!

Birçok oyuncunun çocukluğuna damga vuran PES serisinin yeni oyunu yakında geliyor. PES serisinin yeni oyununa dair detayları sizler için derliyoruz. Bu detaylara göz atmadan önce sizlere üzücü bir haberimiz var. Pro Evolution Soccer kısa adıyla PES olarak bildiğimiz serinin adı yeni oyunla birlikte "eFootball" olacak. Bu yüzden haberin devamında oyunumuza PES yerine eFootball diyeceğimizin bilgisini de verelim.

eFootball isimli yeni oyunun ücretsiz bir şekilde herkese açık olacağı duyuruldu. Artık eFootball serisine ücret ödemeniz gerekmeyecek. eFootball; PS5, PS4, Xbox Series X/S, Xbox One ve bilgisayar platformlarına çıkış yapacak. Oyunun çıkış tarihi kesin olarak belirtilmese de sonbahar mevsiminde çıkacağını biliyoruz. Geçmiş oyunların çıkış tarihlerine göz attığımızda ise oyunun Eylül 2021'de çıkması bekleniyor.

Yeni oyunun bir diğer özelliği ise "cross-play" özelliğine sahip olması. Bu da ister bilgisayardan oynayın ister Playstation üzerinden oynayın, herhangi bir platformdan oynayan rakiplerle karşılaşabileceğiniz anlamına geliyor. Ancak mobil için aynı durum söz konusu değil. Konsol için kullanılan kollardan birine sahip değilseniz ne yazık ki konsol ve bilgisayar oyuncularıyla oynayamayacaksınız. Oyunun mobil için çıkış tarihi ise henüz duyurulmadı.

Oyunun güncelleme tarafına baktığımızda ise artık düzenli bir şekilde oyuna eklenecek güncellemeler olduğunu biliyoruz. Bu güncellemeler eskiden olduğu gibi ek paket halinde satılmayacak.

Oyunun yapımı için ise Unreal Engine 4 oyun motoru kullanılacak. Buna ek olarak yeni nesil konsollara özel grafiklerin geleceği de duyurulan bilgiler arasında yer alıyor.

eFootball için Messi ve Neymar ortaklığı

KONAMI oyun duyuru ile aynı zamanda tüm zamanların en iyi futbolcuları arasında yer alan Lionel Messi ve Neymar Jr.'ın eFootball oyununun küresel marka yüzleri olacağını duyurdu. Buna ek olarak, Andrés Iniesta ve Gerard Piqué, sırasıyla oyundaki hücum ve savunma mekaniklerinin resmi danışmanları olarak geliştirme sürecine yakından dahil oldukları da paylaşılan bilgiler arasında yer alıyor.

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Kaynak: Playerbros