Görüntüleri MSB paylaştı! Kar yağışının hayatı felç ettiği Gaziantep için askeri helikopterler peş peşe havalandı

Şiddetli kar yağışı Gaziantep'te hayatı olumsuz etkilerken pek çok kişinin yollarda mahsur kalmasına neden oldu. Ekipler kapanan yolları açma için var gücüyle mücadele ederken Milli Savunma Bakanlığı da harekete geçti. Bölgeye iki helikopter gönderen Bakanlık, mahsur kalan vatandaşlara kumanya ulaştırdı.

"MAHSUR KALAN VATANDAŞLARA KUMANYA ULAŞTIRILIYOR"

Konuyla ilgili MSB'nin resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, "Şiddetli kar yağışından dolayı kapanan Adana- Gaziantep yolunda Kara Kuvvetlerimize ait çekiciler yol açma çalışmalarına destek sağlarken, sıhhi tahliye için görevlendirilen 2 adet helikopterimiz aynı zamanda mahsur kalan vatandaşlarımıza kumanya ulaştırıyor" ifadelerine yer verildi.

KAR YAĞIŞI HAYATI FELÇ ETTİ

Dün öğle saatlerinde başlayan ve gece boyu devam eden kar yağışı nedeniyle yollar kapanınca toplu taşıma araçları da seferlerini durdurdu. Kendi araçlarıyla evlerine ulaşmak isteyenler büyük güçlük yaşadı. Birçok kişi de yürüyerek evlerine ulaştı.

ARAÇLAR MAHSUR KALDI

Gaziantep'in, Adana, Şanlıurfa, Adıyaman, Kahramanmaraş ve Kilis ile bağlantısını sağlayan yollarda yağış nedeniyle birçok araç kaydı. Gaziantep-Adana otoyolunun 50'nci kilometresinde kayan tırların yolu kapatması sonucu ulaşım durdu, yüzlerce araçta çok sayıda kişi mahsur kaldı. Mahsur kalan kişiler, ekiplerin çalışması sonucu saatler sonra kurtarıldı.

VALİ GÜL: TEDAVİYE İHTİYACI OLAN HEMŞERİLERİMİZE ULAŞIYORUZ

Konuyla ilgili açıklama yapan Gaziantep Valisi Davut Gül, kapanan Tarsus-Adana-Gaziantep Otoyolu'ndaki son duruma ilişkin şunları söyledi: "Yaklaşık 24 saat içinde 45-50 santimetre kar yağdı. Bu bizim alışkın olmadığımız yağış miktarı, ayrıca da çok fazla. Antep'te büyük araç trafiği çok fazla. TIR'lar kamyonlar ana yolda kaymalar oldu, devrilmeler oldu. Yol trafiğe kapandı. 7/24 açık olan kriz merkezimiz var. Hastaları, çocukları, 112'ye ulaşanları AFAD, Jandarma, emniyet aracılığı ile kurtardık. Kumanya başta olmak üzere diğer ihtiyaçları giderdik. Bugün yağış çok azaldı. Yaklaşık 1900'e yakın araç kurtardık. 2900'e yakın da kişi kurtardık. 9 bin civarında kumanya dağıtıldı. Herkese ulaştık, tüm vatandaşlarımızdan haberdarız, hepsini takip ediyoruz. TIR'lar yan yatıp yolu kapattığı için birden, ikiden fazla iş makinesinin çalışma ihtimali yok. Biraz sabırla mücadele edilmesi gereken afetle karşı karşıyayız. 186 kişiyi sağlık kuruluşlarına sevk ettik. Sağlık tedavisine ihtiyacı olup da alamadığımız hiçbir hemşerimiz yok."

Olgun Kızıltepe olgun.kiziltepe@haberler.com Haberler.com - Son Dakika Haberleri

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