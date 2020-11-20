Pes dedirten olay! Gündüz vakti otobanda arabalarını yol kenarına çekip ilişkiye girdiler

ABD'de gündüz vakti arabalarını yol kenarına çeken çift, kimseye aldırış etmeden ilişkiye girdi. Diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine gelen ekipler, otoban kenarında ilişkiye giren çifti gözaltına aldı.

Geçen cumartesi günü öğleden sonra Amerika Florida'da şehirlerarası otobanda araçları ile gündüz vakti giden çift, arabalarını yol kenarına çektikten sonra arabalarının inip yol kenarında cinsel ilişkiye girdi. Ynlarından geçen diğer sürücülerin uyarılarına aldırış etmeyen çift, ilişkiye girmeye devam edince diğer sürücüler polis çağırdı.

Olay yerine gelen 39 yaşındaki Amber Gormley ve 30 yaşındaki Shawn McClelland, polis tarafından gözaltına alındıktan sonra tutuklandı.

Polisin üst aramasında üzerinde uyuşturucu bulunan Gormley hakkında toplum ahlakına aykırı davranışın yanı sıra uyuşturucu taşıma suçundan da soruşturma açıldı. Gormley', daha önce bir marketten naneli çay ve kedi kumu çalmaktan hüküm giydiği açıklandı. Çiftin yargılanmasına devam ediliyor