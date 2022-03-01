Pes dedirten hırsızlık olayı: Tanınmaması için çaldığı köpeği siyaha boyadı - Haberler

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Pes dedirten hırsızlık olayı: Tanınmaması için çaldığı köpeği siyaha boyadı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Pes dedirten hırsızlık olayı: Tanınmaması için çaldığı köpeği siyaha boyadı

Kırıkkale'de çaldığı kangal cinsi köpeği tanınmaması için siyaha boyayıp kardeşine götüren hırsızlık şüphelisi şahıs, jandarma ekiplerince yakalandı.

KIRIKKALE (İHA) - Kırıkkale'de çaldığı kangal cinsi köpeği tanınmaması için siyaha boyayıp kardeşine götüren hırsızlık şüphelisi şahıs, jandarma ekiplerince yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Kırıkkale'de yaşayan Y.P. isimli şahıs, evinin önündeki kangal cinsi köpeğinin çalınması üzerine polis ekiplerine ihbarda bulundu. Hırsızlık ihbarını değerlendiren İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, yaptığı teknik ve fiziki çalışmalar neticesinde köpeği çalan şahsın H.M. (56) olduğu tespit etti. Jandarma ekiplerince gözaltına alınan H.M. isimli şahıs, tanınmaması için siyah renge boyadığı kangal cinsi köpeği Yozgat ilinde yaşayan kardeşine götürdüğü belirtildi.

Jandarma ekiplerince getirtilen köpek, Y.P. isimli şahsa teslim edildi. Cumhuriyet Savcılığınca, hırsızlık şüphesiyle gözaltında tutulan H.M. hakkında da adli işlem başlatıldı. - KIRIKKALE

Pes dedirten hırsızlık olayı: Tanınmaması için çaldığı köpeği siyaha boyadı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa

Hırsızlık, Kırıkkale, Jandarma, Polis, 3. Sayfa, Haberler

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