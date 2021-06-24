PES 2022'nin demo sürümü erişime açıldı! PES 2022 oynanış videosu yayınlandı!

Konami, Unreal Engine 4 motoruyla geliştirdiği PES 2022'nin oynanış görüntülerini paylaştı. PES 2022'nin grafikleri, mekanikleri ve animasyonları oyunseverlerin beğenisine sunuldu. PES 2022'nin demosu ne kadar süre erişimde olacak? PES 2022 oynanış görüntüleri yayınlandı! PES 2022 demo sürümünde hangi takımlar yer alıyor? Detaylar haberimizde...

Japonya merkezli oyun firması Konami, geçtiğimiz yıl sürpriz bir açıklama gerçekleştirerek yeni bir PES 2021 oyununun piyasaya sürülmeyeceğini açıklamıştı. Bunun yerine PES 2022 için çalışacaklarını ve ortaya güzel bir oyun sunmak istediklerini dile getirmişlerdi.

Yeni Unreal Engine 4 oyun motoruna geçiş ile birlikte oyuncuların yüz ifadeleri, mekanikleri, animasyonları oyuncu tipleri, top sürüş teknikleri ve oyun içi yapı yenilenmiş bir şekilde oyunseverlerle buluşacak.

Demo sürüm yalnızca Manchester United, Bayern Münih, Juventus ve Barcelona takımlarını içeriyor. Konami, ilerleyen zamanlarda oyun hakkında daha fazla detay sunacak.

Konami'nin yeni oyun için 2 yıldır geliştirme sürecinde olduğu düşünüldüğünde beklentiler oldukça artmış durumda. PES 2022 hakkında haberlerin yavaş yavaş ortaya çıkmasıyla beraber, Konami sessiz sedasız PES 2022'nin demo sürümünü yayınladı.

PES 2022, "New Football Game Online Performance Test" adıyla PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X ve Series S için erişime açıldı.

PES 2022 DEMO AÇIKLAMASI

New Football Game Online Performance Test'in (Yeni Futbol Oyunu Online Performans Testi) ana amacı, sunucularımızın stabilitesi ile bağlantı kalitesinin yanı sıra eşleştirme sistemimizin performansını değerlendirmektir.

Tüm oynanış unsurlarında (kontroller/denge vb.)ve tüm görsellerde çalışmaların hâlâ devam ettiğini lütfen unutmayın. Her şey değişikliğe tabidir ve bu unsurların pek çoğu önümüzdeki süreçte geliştirilecektir.

UNREAL ENGINE MOTORU NEDİR?

Unreal Engine, Epic Games tarafından geliştirilen ve yaygın olarak kullanılan bir oyun motorudur. Epic Games tarafından geliştirilen ve tüm dünyada çok oynanan oyunlardan olan Fortnite'ın da oyun motoru olan Unreal Engine, Rocket League'de de kullanılır. Sadece bu kadarla kısıtlı olmadığını da belirtmek gerekir. Çok oyunculu sistemler için geliştirilen oyun motoru oyuncularla birlikte gelişmeye devam etmektedir.

PES 2022 OYNANIŞ VİDEOSU

Video: Everyeye.it