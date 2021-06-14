Pervin Töre kimdir? Kaç yaşında, nereli, mesleği ne? Pervin Töre'nin hayatı ve biyografisi!
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Pervin Töre kimdir? Kaç yaşında, nereli, mesleği ne? Pervin Töre'nin hayatı ve biyografisi!

Pervin Töre kimdir? Kaç yaşında, nereli, mesleği ne? Pervin Töre'nin hayatı ve biyografisi!
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Vatandaşlar tarafından merak edilen isimler arasında Pervin Töre geliyor. Peki, Pervin Töre kimdir, kaç yaşında, nereli, mesleği ne? Pervin Töre'nin hayatı ve biyografisi ile ilgili bilgilere haberimizden ulaşabilirsiniz.

Pervin Töre'nin kariyeri ve biyografisi merak edildi. Peki, Pervin Töre kimdir, aslen nereli, doğum tarihi kaç, kaç yaşında, görevi ve mesleği nedir? Detaylar haberimizde.

PERVİN TÖRE KİMDİR?

Pervin Töre, Erzurum doğumludur. İlk ve ortaokulu Erzurum'da okudu. Erzurum'da başladığı lise eğitimine İzmir de devam ederek İzmir Kız Lisesi'nden mezun oldu. YükseköğreniminiDokuz Eylül Üniversitesi Buca Eğitim Fakültesi Kimya bölümünde tamamladı.Öğretmenliğe Trabzon Of Lisesi´nde başladı. Daha sonra İzmir Namık Kemal Lisesi Kimya Öğretmenliğine atandı. Aynı lisede Müdür Yardımcılığı ve Müdür Vekilliği görevlerini yapan Töre, mezun olduğu İzmir Kız Lisesi Müdürlüğüne atandı. Pervin Töre, 2012 yılı Ocak ayında Aydın İl Milli Eğitim Müdürü olarak atanarak göreve başladı.Sırasıyla, Sakarya İl Milli Eğitim Müdürü ve Zonguldak İl Milli Eğitim Müdürü olarak görev yapan TÖRE, 2018 yılının Temmuz ayında Muğla İl Milli Eğitim Müdürlüğüne atandı. Pervin TÖRE evli ve bir çocuk annesidir.

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Pervin Töre kimdir? Kaç yaşında, nereli, mesleği ne? Pervin Töre'nin hayatı ve biyografisi! - Haberler
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