Pervez Müşerref - Eski Pakistan Cumhurbaşkanı hakkında verilen idam kararı bozuldu
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BBC

Pervez Müşerref - Eski Pakistan Cumhurbaşkanı hakkında verilen idam kararı bozuldu

Pakistan'da Lahore Yüksek Mahkemesi, vatana ihanetten suçlu bulunan eski cumhurbaşkanı Pervez Müşerref hakkında verilen idam cezası kararını bozdu.

13.01.2020 16:45 | Son Güncelleme: 13.01.2020 16:45
Pervez Müşerref - Eski Pakistan Cumhurbaşkanı hakkında verilen idam kararı bozuldu

'da Lahore Yüksek Mahkemesi, vatana ihanetten suçlu bulunan eski hakkında verilen idam cezası kararını bozdu.

Lahore Yüksek Mahkemesi bu karara gerekçe olarak, hükmü veren özel mahkemenin anayasaya aykırı bir şekilde oluşturulmasını gösterdi.

Fransız ajansı AFP'ye konuşan Savcı Iştiak Khan, mahkemenin kararının "Pervez Müşerref'in özgür bir adam" olduğu anlamına geldiğini söyledi.

Pervez Müşerref 1999'da Pakistan Genelkurmay Başkanıyken darbeyle yönetime el koymuş ve yaklaşık 10 yıl ülkeyi yönetmişti.

Müşerref hakkındaki suçlamaların çoğu 2007'de ilan ettiği olağanüstü hal ile (OHAL) ilgiliydi.

OHAL kararı sonrası Pakistan'da protesto gösterileri düzenlenmşti.





Azil tehditleri sonrası 2008'de istifa eden ve 2016'da Pakistan'da ayrılmasına izin verilen Pervez Müşerref halen Birleşik Arap Emirlikeri'nin Dubai kentinde tedavi görüyor.

Pervez Müşerref, Aralık ayında kendisini yargılayan özel mahkeme tarafından suçlu bulunmuştu.

Müşerref bu mahkemenin Pakistan yasalarına aykırı bir şekilde oluşturulduğunu savunmuştu.

BBC
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