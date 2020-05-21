Karantinayı ihlal eden belediye başkanı, yakalanınca tabuta girip ölü taklidi yaptı
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Karantinayı ihlal eden belediye başkanı, yakalanınca tabuta girip ölü taklidi yaptı

Peru'da arkadaşlarıyla içki içmek için karantinayı ihlal eden bir belediye başkanı, yakalanınca gözaltına alınmamak için tabuta girerek ölü taklidi yaptı.

Karantinayı ihlal eden belediye başkanı, yakalanınca tabuta girip ölü taklidi yaptı
21.05.2020 13:50 | Son Güncelleme: 21.05.2020 14:07

Peru'da Castrovirreyna eyaletine bağlı Tantara ilçesinin belediye başkanı Jamie Rolando Urbina Torres, yeni tip korona virüsle (Covid-19) mücadele kapsamında alınan karantina tedbirini arkadaşlarıyla içki içmek için ihlal etti.

YAKALANMAMAK İÇİN TABUTUN İÇİNE GİRDİLER

Belediye Başkanı Torres ve beraberindekiler polise yakalanınca gözaltına alınmamak için maske takarak açık haldeki tabutların içine girdi. Grup, polisten kaçabilmek için ölü taklidi yaparken polis ise grubu gözaltına almadan önce fotoğraflarını çekti. Polis, Belediye Başkanı Torres'in içki içmek için sokağa çıkma yasağını ve sosyal mesafe kuralını çiğnediğini belirterek yakalandığında sarhoş olduğunu belirtti.

DAHA ÖNCE HALKI SUÇLAMIŞTI

Öte yandan, Belediye Başkanı Jamie Rolando Urbina Torres, daha önce yerli halk tarafından virüsü ciddiye almamakla ve bölgede yeterince güvenlik önlemi almamakla suçlanmıştı.

ÜLKEDE 3 BİN KİŞİ KORONA NEDENİYLE HAYATINI KAYBETTİ

66 gün önce karantina ilan edilen Peru'da şu ana kadar koronavirüs nedeniyle 3 bin 24 kişinin hayatını kaybettiği açıklanırken, toplam 104 bin 20 vaka tespit edildiği belirtildi. Ülkede 715 bin 423 Covid-19 testi yapıldığı aktarıldı.

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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