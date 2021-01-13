Peru'daki mahkemeden Bill Gates, Soros ve Rockefeller'a kovid-19 suçlaması
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Peru'daki mahkemeden Bill Gates, Soros ve Rockefeller'a kovid-19 suçlaması

13.01.2021 10:23 | Son Güncelleme: 13.01.2021 10:27
Peru'daki mahkemeden Bill Gates, Soros ve Rockefeller'a kovid-19 suçlaması

Dünya koronavirüs ( Kovid-19) ile başa çıkmaya çalışırken, Peru'daki bir mahkeme salgını Microsoft Kururucus Bill Gates, George Soros ve Rockefeller ailesinin sorumlu tuttu.

Dünya koronavirüs ( Kovid-19) ile başa çıkmaya çalışırken, Peru'daki bir mahkeme salgını Microsoft Kururucus Bill Gates, George Soros ve Rockefeller ailesinin sorumlu tuttu.

Dünyayı etkisi alınan alan koronavirüs salgınına ilişkin bir çok teori ortaya atıldı. Kovid-19 virüsünün laboratuvar ortamında üretildiğini iddiaları yeniden ortaya atıldı. Peru'daki mahkeme Kovid-19 salgınının nasıl yayıldığına ilişkin inceleme kararı başlattı. Mahkeme, Kovid-19'un zengin elitlerin elinden çıktığı iddia ederek, Microsoft kurucusu ABD'li iş insanı Bill Gates, İş insanı George Soros ve dünyanın en zengin ailesi Rockefeller'ın  hatası olduğunu ileri sürdü. Peru'daki Chincha ve Pisco Mahkemesindeki hakimler verdikleri karar sonrası tepki çekti.

SORUŞTURMA KARARINI İMZALAYAN YARGIÇLARA SORUŞTURMA

Rus medyasında çıkan habere göre, mahkemenin soruşturma metninde, "Bill Gates, Soros, Rockefeller gibi yeni dünya düzeninin yaratıcıları dışında hiçbir dünya hükümeti, gerçek ve tüzel kişiler bu salgının öngörülebilir nitelikte olduğunu iddia edemez." ifadeleri yer alıyor. Yaşanan bu soruşturmanın basında ve sosyal medyada geniş yer bulmasının ardından Peru Yüksek Mahkemesi, soruşturmaya el attı. Yapılan açıklamada, soruşturma kararını imzalayan yargıçlara ön soruşturma açtı.

TEORİLERİN ORTASINDAKİ İSİM BİLL GATES

Bu tartışmaların en büyük hedefinde ise eşiyle birlikte kurduğu, Bill & Melinda Gates Vakfı'nın küresel aşı ittifakı bulunuyor. Sosyal medyada bir çok kullanıcı Bill Gates'i suçlamıştı. İnternet ortamında dolanan pek çok komplo teorisi bulunurken, Bill Gates'in milyarlarca insanı 'mikroçiplerle' izlemek için koronavirüs aşısı geliştirdiği iddialarının hedefinde yer almıştı.


- Peru
Peru'daki mahkemeden Bill Gates, Soros ve Rockefeller'a kovid-19 suçlaması

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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