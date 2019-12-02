Peru'da imkanı olmayan çocuklara müzik eğitimi fırsatı
Haberler » Dünya » Peru'da imkanı olmayan çocuklara müzik eğitimi fırsatı - Haber

Peru'da imkanı olmayan çocuklara müzik eğitimi fırsatı

Dünyaca ünlü tenor Juan Diego Florez, Peru'da imkanı olmayan çocukların da müzik eğitimi alabilmeleri için 'Sinfonia por el Peru' adlı müzik okulunu açtı. Ülke çapında toplam 26 şubesi olan okul sayesinde yoksul ailelerin çocukları da enstrüman çalmayı öğrenebiliyor ya da koroda şarkı söyleyebiliyor

02.12.2019 12:10 | Son Güncelleme: 02.12.2019 12:10
Peru'da imkanı olmayan çocuklara müzik eğitimi fırsatı

Dünyaca ünlü tenor , Peru'da imkanı olmayan çocukların da müzik eğitimi alabilmeleri için 'Sinfonia por el Peru' adlı müzik okulunu açtı. Ülke çapında toplam 26 şubesi olan okul sayesinde Perulu yoksul ailelerin çocukları da enstrüman çalmayı öğrenebiliyor ya da koroda şarkı söyleyebiliyor.


Müzik eğitim programının öncüsü Florez, çocukların çok zor hayatlar yaşadıklarını ve hatta bazılarının okulda kalmak, orada uyumak istediklerini anlatıyor. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et