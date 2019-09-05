Peru'da imkanı olmayan çocuklara müzik eğitimi fırsatı

05.09.2019 19:27

Dünyaca ünlü tenor Juan Diego Florez, Peru'da imkanı olmayan çocukların da müzik eğitimi alabilmeleri için 'Sinfonia por el Peru' adlı müzik okulunu açtı. Ülke çapında toplam 26 şubesi olan okul sayesinde yoksul ailelerin çocukları da enstrüman çalmayı öğrenebiliyor ya da koroda şarkı söyleyebiliyor