Peru'da 68 yaşındaki müzik öğretmeni plastik şişe ve kontrplaktan keman üretiyor - Haberler
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Peru'da 68 yaşındaki müzik öğretmeni plastik şişe ve kontrplaktan keman üretiyor

AA / Klebher Vasquez - Haberler | Güncel

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: Müzik öğretmeni Jesus Peralta'nın keman yapımı Plastik şişe ve kontrplaktan yapılan kemanlar Müzik öğretmeni Jesus Peralta ile röportaj Peralta'nın ürettiği kemanla parça çalması LİMA - Peru'nun Lima kentinde yaşayan 68 yaşındaki müzik öğretmeni Jesus Peralta, evinde plastik şişe...

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

Müzik öğretmeni Jesus Peralta'nın keman yapımı

Plastik şişe ve kontrplaktan yapılan kemanlar

Müzik öğretmeni Jesus Peralta ile röportaj

Peralta'nın ürettiği kemanla parça çalması LİMA - Peru'nun Lima kentinde yaşayan 68 yaşındaki müzik öğretmeni Jesus Peralta, evinde plastik şişe ve kontrplaktan keman üretiyor.

Peru'da 68 yaşındaki müzik öğretmeni plastik şişe ve kontrplaktan keman üretiyor

Peru'da 68 yaşındaki müzik öğretmeni plastik şişe ve kontrplaktan keman üretiyor

Peru'da 68 yaşındaki müzik öğretmeni plastik şişe ve kontrplaktan keman üretiyor

AA / Klebher Vasquez - Son Dakika Haberleri

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