Peru'da 68 yaşındaki müzik öğretmeni plastik şişe ve kontrplaktan keman üretiyor
AA / Klebher Vasquez - Haberler | Güncel
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: Müzik öğretmeni Jesus Peralta'nın keman yapımı Plastik şişe ve kontrplaktan yapılan kemanlar Müzik öğretmeni Jesus Peralta ile röportaj Peralta'nın ürettiği kemanla parça çalması LİMA - Peru'nun Lima kentinde yaşayan 68 yaşındaki müzik öğretmeni Jesus Peralta, evinde plastik şişe...
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
Müzik öğretmeni Jesus Peralta'nın keman yapımı
Plastik şişe ve kontrplaktan yapılan kemanlar
Müzik öğretmeni Jesus Peralta ile röportaj
Peralta'nın ürettiği kemanla parça çalması LİMA - Peru'nun Lima kentinde yaşayan 68 yaşındaki müzik öğretmeni Jesus Peralta, evinde plastik şişe ve kontrplaktan keman üretiyor.