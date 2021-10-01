Personellere "Akıllı Ulaşım Sistemleri" Eğitimi verildi
Muğla Büyükşehir Belediyesi Güney Ege Kalkınma Ajansı teknik destek programı kapsamında personellere "Akıllı Ulaşım Sistemleri" konulu eğitim verildi.
MUĞLA (Habermetre) - Muğla Büyükşehir Belediyesi Güney Ege Kalkınma Ajansı teknik destek programı kapsamında personellere "Akıllı Ulaşım Sistemleri" konulu eğitim verildi.
Muğla Büyükşehir Belediyesi, belediye personeline Güney Ege Kalkınma Ajansı teknik destek programı kapsamında eğitim verdi.
Doç. Dr. Ömür Kaygısız tarafından çevrimiçi olarak gerçekleşen 6 günlük eğitim programında personelin akıllı ulaşım sistemleri hakkında bilgi sahibi olmaları sağlandı. Eğitim sonunda katılımcılara sınav yapıldı.
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