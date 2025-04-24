Perşembe hangi diziler var? 24 Nisan Perşembe TV'de bu akşamki diziler

Perşembe akşamı hangi diziler var? Perşembe günleri TV'de hangi diziler var merak ediliyor. Bugün 24 Nisan 2025 Perşembe günü Kanal D'de, NOW TV'de, Star TV'de, Show TV'de, TRT 1'de hangi diziler var belli oldu. Peki, Perşembe hangi diziler var 2025? İşte Perşembe akşamı televizyonda yayınlanacak olan diziler ve TV yayın akışı haberimizde!

PERŞEMBE HANGİ DİZİLER VAR?

Perşembe günü TV'de şu diziler var:

TRT 1: Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi

ATV: dizi yok

Kanal D: İnci Taneleri

Show TV: Siyah Kalp

NOW TV: Hudutsuz Sevda

Star TV: Sahipsizler

TRT 1 YAYIN AKIŞI 24 NİSAN

14.35 Teşkilat

17.40 Lingo Türkiye

19.00 Ana Haber

19.55 İddiaların Aksine

20.00 Yabancı Sinema "Düşler Bahçesi"

22.40 Bir Zamanlar İstanbul

01.30 Teşkilat

03.50 Seksenler

04.50 Lingo Türkiye