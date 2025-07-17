Perşembe hangi diziler var? 17 Temmuz Perşembe TV'de bu akşam yayınlanacak diziler

Perşembe hangi diziler var? 17 Temmuz Perşembe TV'de bu akşam yayınlanacak diziler
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Perşembe günü TV'de bu akşam hangi diziler var merak ediliyor. Perşembe dizileri, TV yayın akışında yer aldı. Bugün 17 Temmuz 2025 Perşembe günü Kanal D'de, NOW TV'de, Star TV'de, Show TV'de, TRT 1'de hangi diziler var belli oldu. Bu akşam dizi izlemek isteyenler, bugün hangi diziler var, araştırıyor. Peki, Perşembe hangi diziler var 2025? Perşembe günü dizileri!

Perşembe akşamı hangi diziler var? Perşembe günleri TV'de hangi diziler var merak ediliyor. Bugün 17 Temmuz 2025 Perşembe günü Kanal D'de, NOW TV'de, Star TV'de, Show TV'de, TRT 1'de hangi diziler var belli oldu. Peki, Perşembe hangi diziler var 2025? İşte Perşembe akşamı televizyonda yayınlanacak olan diziler ve TV yayın akışı haberimizde!

PERŞEMBE HANGİ DİZİLER VAR?

Perşembe günü TV'de şu diziler var:

TRT 1: Gönül Dağı

ATV: dizi yok

Kanal D: dizi yok

Show TV: dizi yok

NOW TV: dizi yok

Star TV: dizi yok

TRT 1 YAYIN AKIŞI 17 TEMMUZ

13:00 - Seksenler

14:25 - Teşkilat

17:45 - Kim Gitsin?

19:00 - Ana Haber Bülteni

19:55 - İddiaların Aksine

20:00 - Gönül Dağı

23:00 - Türk Sineması "Deliler Fatih'in Fermanı"

01:45 - Kim Gitsin?

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