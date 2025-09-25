Perşembe günü hangi diziler var? 25 Eylül Perşembe TV'de bu akşam yayınlanacak diziler
Perşembe günü TV'de bu akşam hangi diziler var merak ediliyor. Perşembe dizileri, TV yayın akışında yer aldı. Bugün 25 Eylül 2025 Perşembe günü Kanal D'de, NOW TV'de, Star TV'de, Show TV'de, TRT 1'de hangi diziler var belli oldu. Bu akşam dizi izlemek isteyenler, bugün hangi diziler var, araştırıyor. Peki, Perşembe hangi diziler var 2025? Perşembe günü dizileri!
Perşembe günü Kanal D'de, NOW TV'de, Star TV'de, Show TV'de, TRT 1'de hangi diziler var belli oldu. Peki, Perşembe hangi diziler var 2025? İşte Perşembe akşamı televizyonda yayınlanacak olan diziler ve TV yayın akışı haberimizde...
PERŞEMBE HANGİ DİZİLER VAR?
Perşembe günü TV'de şu diziler var:
TRT 1: Cennetin Çocukları
ATV: -
Kanal D: Uzak Şehir
Show TV: Veliaht
NOW TV: Halef
Star TV: -
TRT 1 YAYIN AKIŞI 25 EYLÜL
19:55 İddiaların Aksine
20:00 Cennetin Çocukları (Tekrar)
02:55 Seksenler
23:00 Mehmed: Fetihler Sultanı
02:10 Seksenler
03:15 Cennetin Çocukları