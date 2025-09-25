Perşembe günü hangi diziler var? 25 Eylül Perşembe TV'de bu akşam yayınlanacak diziler

Perşembe günü Kanal D'de, NOW TV'de, Star TV'de, Show TV'de, TRT 1'de hangi diziler var belli oldu. Peki, Perşembe hangi diziler var 2025? İşte Perşembe akşamı televizyonda yayınlanacak olan diziler ve TV yayın akışı haberimizde...

PERŞEMBE HANGİ DİZİLER VAR?

Perşembe günü TV'de şu diziler var:

TRT 1: Cennetin Çocukları

ATV: -

Kanal D: Uzak Şehir

Show TV: Veliaht

NOW TV: Halef

Star TV: -

TRT 1 YAYIN AKIŞI 25 EYLÜL

19:55 İddiaların Aksine

20:00 Cennetin Çocukları (Tekrar)

02:55 Seksenler

23:00 Mehmed: Fetihler Sultanı

02:10 Seksenler

03:15 Cennetin Çocukları