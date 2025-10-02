Haberler

Perşembe günü hangi diziler var? 2 Ekim Perşembe TV'de bu akşam yayınlanacak diziler

Perşembe günü hangi diziler var? 2 Ekim Perşembe TV'de bu akşam yayınlanacak diziler
Perşembe günü TV'de bu akşam hangi diziler var merak ediliyor. Perşembe dizileri, TV yayın akışında yer aldı. Bugün 2 Ekim 2025 Perşembe günü Kanal D'de, NOW TV'de, Star TV'de, Show TV'de, TRT 1'de hangi diziler var belli oldu.

Perşembe günü Kanal D'de, NOW TV'de, Star TV'de, Show TV'de, TRT 1'de hangi diziler var belli oldu. Peki, Perşembe hangi diziler var 2025? İşte Perşembe akşamı televizyonda yayınlanacak olan diziler ve TV yayın akışı haberimizde...

PERŞEMBE HANGİ DİZİLER VAR?

Perşembe günü TV'de şu diziler var:

TRT 1: -

ATV: -

Kanal D: -

Show TV: Veliaht

NOW TV: Halef

Star TV: Çarpıntı

TRT 1 YAYIN AKIŞI 2 EKİM

18.55 İddiaların Aksine

19.00 Maç Önü

19.45 Fenerbahçe - Nice | UEFA Avrupa Ligi Grup Maçları

22.00 Legia Warszawa - Samsunspor | UEFA Konferans Ligi Grup Maçları

00.15 Mehmed: Fetihler Sultanı

02.10 Gönül Dağı

04.35 Seksenler

