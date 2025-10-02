Perşembe günü hangi diziler var? 2 Ekim Perşembe TV'de bu akşam yayınlanacak diziler
Perşembe günü TV'de bu akşam hangi diziler var merak ediliyor. Perşembe dizileri, TV yayın akışında yer aldı. Bugün 2 Ekim 2025 Perşembe günü Kanal D'de, NOW TV'de, Star TV'de, Show TV'de, TRT 1'de hangi diziler var belli oldu. Bu akşam dizi izlemek isteyenler, bugün hangi diziler var, araştırıyor. Peki, Perşembe hangi diziler var 2025? Perşembe günü dizileri!
PERŞEMBE HANGİ DİZİLER VAR?
Perşembe günü TV'de şu diziler var:
TRT 1: -
ATV: -
Kanal D: -
Show TV: Veliaht
NOW TV: Halef
Star TV: Çarpıntı
TRT 1 YAYIN AKIŞI 2 EKİM
18.55 İddiaların Aksine
19.00 Maç Önü
19.45 Fenerbahçe - Nice | UEFA Avrupa Ligi Grup Maçları
22.00 Legia Warszawa - Samsunspor | UEFA Konferans Ligi Grup Maçları
00.15 Mehmed: Fetihler Sultanı
02.10 Gönül Dağı
04.35 Seksenler