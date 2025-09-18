Perşembe günü hangi diziler var? 18 Eylül Perşembe TV'de bu akşam yayınlanacak diziler
Perşembe günü TV'de bu akşam hangi diziler var merak ediliyor. Perşembe dizileri, TV yayın akışında yer aldı. Bugün 18 Eylül 2025 Perşembe günü Kanal D'de, NOW TV'de, Star TV'de, Show TV'de, TRT 1'de hangi diziler var belli oldu. Bu akşam dizi izlemek isteyenler, bugün hangi diziler var, araştırıyor. Peki, Perşembe hangi diziler var 2025? Perşembe günü dizileri!
PERŞEMBE HANGİ DİZİLER VAR?
Perşembe günü TV'de şu diziler var:
TRT 1: -
ATV: -
Kanal D: Eşref Rüya
Show TV: Veliaht
NOW TV: Halef
Star TV: Çarpıntı
TRT 1 YAYIN AKIŞI 18 EYLÜL
13.15 Teşkilat
15.45 Cennetin Çocukları
19.00 İddiaların Aksine
19.05 Ana Haber
19.45 Club Brugge - Monaco | UEFA Şampiyonlar Ligi Grup Maçları
22.00 E. Frankfurt - Galatasaray | UEFA Şampiyonlar Ligi Grup Maçları
00.15 Mehmed: Fetihler Sultanı
02.45 Teşkilat