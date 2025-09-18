Perşembe günü hangi diziler var? 18 Eylül Perşembe TV'de bu akşam yayınlanacak diziler

Perşembe günü Kanal D'de, NOW TV'de, Star TV'de, Show TV'de, TRT 1'de hangi diziler var belli oldu. Peki, Perşembe hangi diziler var 2025? İşte Perşembe akşamı televizyonda yayınlanacak olan diziler ve TV yayın akışı haberimizde...

PERŞEMBE HANGİ DİZİLER VAR?

Perşembe günü TV'de şu diziler var:

TRT 1: -

ATV: -

Kanal D: Eşref Rüya

Show TV: Veliaht

NOW TV: Halef

Star TV: Çarpıntı

TRT 1 YAYIN AKIŞI 18 EYLÜL

13.15 Teşkilat

15.45 Cennetin Çocukları

19.00 İddiaların Aksine

19.05 Ana Haber

19.45 Club Brugge - Monaco | UEFA Şampiyonlar Ligi Grup Maçları

22.00 E. Frankfurt - Galatasaray | UEFA Şampiyonlar Ligi Grup Maçları

00.15 Mehmed: Fetihler Sultanı

02.45 Teşkilat