Haberler

Perşembe günü hangi diziler var? 18 Eylül Perşembe TV'de bu akşam yayınlanacak diziler

Perşembe günü hangi diziler var? 18 Eylül Perşembe TV'de bu akşam yayınlanacak diziler
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Perşembe günü TV'de bu akşam hangi diziler var merak ediliyor. Perşembe dizileri, TV yayın akışında yer aldı. Bugün 18 Eylül 2025 Perşembe günü Kanal D'de, NOW TV'de, Star TV'de, Show TV'de, TRT 1'de hangi diziler var belli oldu. Bu akşam dizi izlemek isteyenler, bugün hangi diziler var, araştırıyor. Peki, Perşembe hangi diziler var 2025? Perşembe günü dizileri!

Perşembe günü Kanal D'de, NOW TV'de, Star TV'de, Show TV'de, TRT 1'de hangi diziler var belli oldu. Peki, Perşembe hangi diziler var 2025? İşte Perşembe akşamı televizyonda yayınlanacak olan diziler ve TV yayın akışı haberimizde...

PERŞEMBE HANGİ DİZİLER VAR?

Perşembe günü TV'de şu diziler var:

TRT 1: -

ATV: -

Kanal D: Eşref Rüya

Show TV: Veliaht

NOW TV: Halef

Star TV: Çarpıntı

TRT 1 YAYIN AKIŞI 18 EYLÜL

13.15 Teşkilat

15.45 Cennetin Çocukları

19.00 İddiaların Aksine

19.05 Ana Haber

19.45 Club Brugge - Monaco | UEFA Şampiyonlar Ligi Grup Maçları

22.00 E. Frankfurt - Galatasaray | UEFA Şampiyonlar Ligi Grup Maçları

00.15 Mehmed: Fetihler Sultanı

02.45 Teşkilat

Haberler.com / Onur BAYRAM - Gündem
Türbanlı hakimi reddeden avukat davasında tanıklar dinlendi

"Laikliğe aykırı" dedi, türbanlı hakimi reddetti
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Mabel Matiz tartışması! Bakanlık erişim engeli getirdi, Destici el yükseltti: Tutuklansın

Bakanlık erişim engeli getirdi, Destici el yükseltti: Tutuklansın
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.