Perre Antik Kenti'nde bin yıllık iskelet bulundu

ADIYAMAN'da, bulunan Perre Antik Kenti'nde, yürütülen kazı çalışmalarında içerisinde bin yıl öncesine ait olduğu değerlendirilen bir erkeğe ait iskeletler bulundu.

ADIYAMAN'da, bulunan Perre Antik Kenti'nde, yürütülen kazı çalışmalarında içerisinde bin yıl öncesine ait olduğu değerlendirilen bir erkeğe ait iskeletler bulundu.

Kommagene Krallığı'nın beş büyük kentinden birisi olan Örenli Mahallesi'nde yer alan Perre Antik Kenti'nde kazı çalışmaları devam ediyor. Perre Antik Kenti'nin merkezinde ve yaşam alanı içerisinde bulunan 2 dönümlük alanda sürdürülen kazılarda, Bizans dönemine ait taşlarla etrafı çevrilerek oluşturulan bir mezar bulundu. İçerisinde bir erkeğe ait iskeletler bulunan mezarın yakınlarında ise bir çömleğe rastlandı. Yürütülen kazı çalışmalarını inceleyen Adıyaman Müze Müdürü Mehmet Alkan, antik kentin merkezinin bulunduğu alanda mezar bulunduğunu belirterek, "Burada ilginç olan bir mezar yapısına ulaştık. Bu mezar yapısı taşlarla çevrilmişti ve bir erkek iskeleti ortaya çıktı. Bu erkek iskeleti sırt üstü yatmaktaydı ve mezarda bir de çömlek bulundu. İncelemelerimizde iskeletin bin yıl öncesine yani Bizans dönemine ait olduğunu tespit ettik" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Mahir Alan